Serie A Femminile, salta il fattore campo: esultano Falconara, Molfetta e Lazio

TRE SUCCESSI ESTERNI

Le Citizens passano 5-1 in trasferta contro il Kick Off grazie alla cooperativa del gol Ferrara, Boutimah Praticò, Pereira ed Elpidio: un blitz che vale l’aggancio al secondo posto. Successo esterno con clean sheet per le pugliesi. Che trascinate da Vanessa (doppietta) battono 4-0 la Vip. Super Matijevic (hat trick) spinge la Lazio al 6-3 in terra toscana contro il Pelletterie.

REGULAR SEASON SEGNATA

Questo i risultati della terza giornata di ritorno, tutte le partite in diretta streaming su Futsal TV: T&T Royal Lamezia-Audace Verona 9-0, Bitonto-Atletico Foligno 10-2, GTM Montesilvano-TikiTaka Francavilla 4-1, VIP-Femminile Molfetta 0-4, Kick Off-Stilcasa Costruzioni Falconara 1-5, Pelletterie-Lazio 3-6. Classifica: Bitonto 40, TikiTaka Francavilla e Stilcasa Costruzioni Falconara 32, GTM Montesilvano 31, Femminile Molfetta 29, Lazio 22, VIP 19, T&T Royal Lamezia 12, Kick Off 10, Audace Verona 8, Atletico Foligno 6, Pelletterie 4.