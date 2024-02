Sporting Sala Consilina, occasione persa: rimonta subita e pari col Mantova

FRIDAY NIGHT A PESARO

In classifica la squadra di Fabio Oliva manca l’aggancio a Pesaro, Feldi e Came, in zona playoff, piccolo passettino in avanti anche per i virgiliani, sempre penultimi. Venerdì si torna in campo per il Friday Night di Pesaro, anticipo della ventesima giornata, tra Italservice e Meta Catania: diretta streaming alle 20.30 su Futsal TV. Di seguito il riepilogo della quarta giornata di ritorno. Risultati: Sandro Abate-Active Network 4-3, Meta Catania-Came Treviso 1-1, L84-Olimpia Verona 6-1, Ciampino Futsal-Feldi Eboli 3-5, Fortitudo Pomezia-Italservice Pesaro 2-1, Pirossigeno Cosenza-Olimpus Roma 1-7, Ecocity Genzano-Napoli Futsal 2-2, Sporting Sala Consilina-Saviatesta Mantova 2-2. Classifica: Olimpus Roma 46, Napoli Futsal 37, Ecocity Genzano 36, Meta Catania e L84 33, Sandro Abate Avellino 31, Feldi Eboli, Italservice Pesaro e Came Treviso 29, Sporting Sala Consilina 27, Fortitudo Pomezia 25, Active Network 23, Ciampino Futsal e Pirossigeno Cosenza 18, Saviatesta Mantova 7, Olimpia Verona 1.