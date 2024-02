Pazzo pari Pesaro: altalena di emozioni tra Italservice e Meta Catania

Né vincitori né vinti, alla fine c’è pure un retrogusto amaro per entrambe, ma che spettacolo Italservice Pesaro-Meta Catania! La ventesima giornata di regular season della Serie A New Energy non potev iniziare in maniera più spettacolare. .

DI TUTTO E IL SUO ESATTO CONTRARIO

Al PalaMegaBox succede di tutto e il suo esatto contrario. La squadra di Juanra ha un migliore approccio, scappa via e a un certo punto s’illude di aver portato a casa tre punti preziosissimi in ottica playoff. Ma nel futsal nulla è come appare. Sotto 4-1 a metà ripresa, il roster di Scarpitti segna quattro gol in meno di 4’ e passa addirittura a condurre con il 5-4 siglato dall’ottimo André Ferreira a 3’54”. Il Meta Catania si sveglia da una ripresa da incubo e trova il 5-5 con Bocao. Non vince nessuno, ma applausi per tutti.

OLIMPUS ROMA A CACCIA DI RIVINCITA

Questo il programma della ventesima giornata. La capolista Olimpus Roma riceve uno Sporting Sala Consilina capace di sorprendere il Blues di D’Orto nella sfida di andata, tutte le gare in diretta streaming su Futsal TV: Italservice Pesaro-Meta Catania 5-5, Active Network-Ciampino Futsal 8-3, Olimpus Roma-Sporting Sala Consilina 7-4, Saviatesta Mantova-Ecocity Genzano, Olimpia Verona-Pirossigeno Cosenza, Came Treviso-L84, Napoli Futsal-Sandro Abate, Feldi Eboli-Fortitudo Pomezia. Classifica: Olimpus Roma 46, Napoli Futsal 37, Ecocity Genzano 36, Meta Catania 34, L84 33, Sandro Abate Avellino 31, Italservice Pesaro 30, Feldi Eboli, e Came Treviso 29, Sporting Sala Consilina 27, Fortitudo Pomezia 25, Active Network 23, Ciampino Futsal e Pirossigeno Cosenza 18, Saviatesta Mantova 7, Olimpia Verona 1.