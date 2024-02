L'Olimpus Roma fa un campionato a parte. Balzo Ecocity Genzano, è secondo

Se c’era ancora qualche dubbio, viene fugato in una ventesima giornata che conferma lo strapotere dell’Olimpus Roma nella regular season di Serie A New Energy. Nuovo allungo della capolista, che sfata un piccolo tabù, riportando a +10 il suo vantaggio sulla seconda. Non più il Napoli Futsal .

V PER VENDETTA

Era stata la prima squadra a sorprenderla all’andata in una regular season sempre più a forti, fortissime, tinte Blues, ora l’Olimpus Roma si prende la rivincita sullo Sporting Sala Consilina e consolida un primato che non sempre più in discussione, almeno per quanto riguarda la stagione regolare. Il 7-4 della squadra di D’Orto è un risultato che acquisisce maggiore importanza nel momento in cui il Napoli Futsal viene nuovamente ripreso nei secondi finali, a 32” per l’esattezza, sul 2-2 nel derby con il Sandro Abate dell’ex Basile e non solo: gli azzurri scivolano a -11 dalla vetta, ma soprattutto vengono sorpassati dall’Ecocity Genzano, corsaro 8-5 a Mantova.

L84 DI NUOVO IN AUGE. BIS FELDI

Negli altri incontri torna in auge la L84 che dà seguito al successo con l’Olimpia Verona andando a vincere 5-3 su un campo difficile come il PalaCicogna e un’avversaria sempre scorbutica come il Came. Anche la Feldi Eboli serve il bis, di misura (3-2) contro la Fortitudo Pomezia. Punti pesantissimi, infine, in ottica salvezza per Active Network (ok 8-3 nella sfida tutta laziale con il Ciampino) e Pirossigeno Cosenza (5-1 in trasferta con l’Olimpia Verona). Questo il quadro completo della ventesima giornata di campionato. Italservice Pesaro-Meta Catania 5-5, Active Network-Ciampino Futsal 8-3, Olimpus Roma-Sporting Sala Consilina 7-4, Saviatesta Mantova-Ecocity Genzano, Olimpia Verona-Pirossigeno Cosenza, Came Treviso-L84, Napoli Futsal-Sandro Abate, Feldi Eboli-Fortitudo Pomezia. Classifica: Olimpus Roma 49, Ecocity Genzano 39, Napoli Futsal 37, L84 36, Meta Catania 34, Sandro Abate Avellino e Feldi Eboli 32, Italservice Pesaro 30, Came Treviso 29, Sporting Sala Consilina 27, Active Network 26, Fortitudo Pomezia 25, Pirossigeno Cosenza 21, Ciampino Futsal 18, Saviatesta Mantova 7, Olimpia Verona 1.