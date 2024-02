Fortitudo Pomezia, rilancio playoff. Crisi Meta Catania, riscatto Came Treviso

Una delle big di Serie A New Energy è in crisi. Il Meta Catania non riscatta per niente la delusione di Coppa Italia e la mancata qualificazione alla Final Four, franando 4-2 a Pomezia. Avanti 2-1 all’intervallo, la squadra di Juanra viene ribaltata da una convincente Fortitudo Pomezia, che compie un passo molto importante in ottica salvezza e può rilanciarsi verso la zona playoff scudetto.