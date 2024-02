Napoli, un'altra rimonta subita: aggancio all'Ecocity Genzano, senza sorpasso

È uno Sky Match da pari e rimpianti quello tra Pirossigeno Cosenza e Napoli Futsal, che lascia l’amaro in bocca sia ai Lupi di Leo Tuoto sia agli azzurri di Fulvio Colini. I partenopei si fanno ancora una volta rimontare da una situazione di (doppio) vantaggio pareggiano 2-2 e agganciano soltanto l’Ecocity Genzano al secondo posto in classifica, senza sorpassarlo, mentre i Lupi calabresi non sfruttano le superiorità numeriche per le espulsioni di Borruto e De Luca , entrambe contestate, portandosi solo a 4 punti dall'Active Network, prime delle squadre attualmente salve.

SI SEGNA SU PALLA INATTIVA

Sky Match equilibrato al PalaCosentia, con Petry (da una parte) e Bellobuono (dall’altra) in grande evidenza. Il portiere del Napoli è autore di importanti parate, il Napoli si difende ed è sempre pronto a colpire, alla prima occasione. Le avvisaglie del vantaggio azzurro arrivano subito dopo un auto-palo di Petry. In un amen la squadra dello Special One vola sul 2-0: prima con Mancuso ben servito da De Luca, poi con lo stesso scugnizzo napoletano, lasciato solo dalla difesa cosentina in occasione di un altro corner. Anche il Napoli si distrae su calcio d’angolo: Bavaresco ringrazia riaprendo l’incontro. Si potrebbe andare all’intervallo sul 2-2 ma Felipinho, da due passi e a porta spalancata, fallisce un gol che sembrava già fatto.

OCCASIONI NON SFRUTTATE

Nella ripresa il primo momento topico è un intervento di Borruto su Pelezinho giudicato da rosso diretto dai direttori di gara. Il Cosenza non approfitta della superiorità numerica, ma riesce a trovare il 2-2 con Petry. Colini è il primo a rompere gli indugi inserendo il portiere di movimento. Ma a 5’28” dal termine De Luca prende il secondo giallo: la Pirossigeno Cosenza non sfrutta nemmeno la seconda situazione di superiorità numerica, così finisce 2-2, un pari da amaro in bocca pensando alle occasioni non sfruttate da entrambi i roster.

BAGARRE DIETRO L’OLIMPUS ROMA

Questo il riepilogo della 21esima giornata di Serie A New Energy. Risultati: Sporting Sala Consilina-Active Network 1-0, Sandro Abate-Italservice Pesaro 5-1, Ecocity Genzano-Feldi Eboli 0-2, L84-Olimpus Roma 1-3, Ciampino Futsal-Came Treviso 2-5, Olimpia Verona-Saviatesta Mantova 3-9, Fortitudo Pomezia-Meta Catania 4-2, Pirossigeno Cosenza-Napoli 2-2. Classifica: Olimpus Roma 52, Ecocity Genzano e Napoli Futsal 39, L84 36, Sandro Abate Avellino e Feldi Eboli 35, Meta Catania 34, Came Treviso 32, Italservice Pesaro e Sporting Sala Consilina 30, Fortitudo Pomezia 28, Active Network 26, Pirossigeno Cosenza 22, Ciampino Futsal 18, Saviatesta Mantova 10, Olimpia Verona 1.