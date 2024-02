Bitonto, buona la prima per De Oliveira. Le big reggono il passo

TRE PUNTI PER JOZI

Nel giorno del debutto in Italia di Jozi De Oliveira, il Bitonto si dimostra ancora una volta in formissima, passando 10-4 sul campo del Kick, dilagando nella ripresa con il dinamico duo Renatinha-Lucileia. ma le inseguitrici non sbagliano. È Aida Xhaxho, con la sua tripletta, la protagonista del successo di un TikiTaka Francavilla che supera 5-1 consolidando la seconda posizione, a cinque lunghezze dalla capolista Bitonto.

DOPPIO CLEAN SHEET

Successo con clean sheet per lo Stilcasa Costruzioni Falconara, che non ha problemi a imporsi sulla T&T Royal Lamezia: doppio Soldevilla, è 6-0. Anche il GTM Montesilvano vince (in trasferta) senza subire reti: Pato Dal’Maz e Valendino siglano i 2-0 all’Audace Verona. Continua, invece, il moment tutt’altro che magic per il Femminile Molfetta: proprio come accaduto nel primo turno di qualificazione alla Coppa Italia, le biancorosse non vanno oltre il pari col Pelletterie, ultimo in classifica: di Amanda e Hannula le reti dell’1-1 al PalaPoli.

MOLFETTA PERDE TERRENO

Questo il programma completo della diciassettesima giornata, tutte le gare in diretta streaming su Futsal TV: Lazio-Atletico Foligno 6-5, Kick Off-Bitonto 4-10, Audace Verona-GTM Montesilvano 0-2, Femminile Molfetta-Pelletterie 1-1, Stilcasa Costruzioni Falconara-T&T Royal Lamezia 6-0, TikiTaka Francavilla-VIP 5-1. Classifica: Bitonto 46, TikiTaka Francavilla 41, Stilcasa Costruzioni Falconara 38, GTM Montesilvano 37, Femminile Molfetta 33, Lazio 28, Vip 22, Kick Off 13, Atletico Foligno e T&T Royal Lamezia 12, Audace Verona 11, Pelletterie 4.