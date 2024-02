Olimpus Roma sempre a +13. Ma dietro c'è soltanto l'Ecocity Genzano

Olimpus Roma sempre a +13 dopo il turno infrasettimanale della 22esima di Serie A New Energy . I Blues non vanno in testa-coda e seppur al piccolo trotto regolano 6-4 il fanalino di coda Olimpia Verona, conservando il cospicuo vantaggio ma solo sull’Ecocity Genzano . La squadra di Ciccio Angelini archivia in fretta la sconfitta (dopo quattro mesi di imbattibilità) contro la Feldi, mostrando i muscoli all’Active e imponendosi 6-1 sul sempre complesso impianto di Orte; un risultato importante perché il Napoli, sotto per lunghi tratti del match nel derby contro lo Sporting Sala Consilina, pareggia in casa 4-4: così l’Ecocity stacca gli azzurri, tornando al secondo posto in solitaria

TURNO PRO ITALSERVICE PESARO

In ottica playoff scudetto è un turno completamente appannaggio dell’Italservice Pesaro: i biancorossi di Scarpitti travolgono 9-2 Ciampino e prendendo punti a tutti: a L84 e Meta che pareggiano 4-4 con due gol (uno per parte) negli ultimi 13” di gara (prima Rescia poi il definitivo pari etneo con Anderson a 4” dal termine), a Feldi e Sandro Abate Avellino (Eboli avanti 2-0 ma ripresa sul 2-2 a 10” dal termine da un guizzo di Joselito), sorpassando perfino un Came Treviso sorpreso in casa da una Fortitudo Pomezia che col 3-2 in terra veneta si iscrive alla corsa per il post regular season che mette in palio lo scudetto del futsal.

COLPI DI CODA MANTOVA

In coda, il Saviatesta Mantova risponde presente all’ultima chiamata per la salvezza: i virgiliani di Pino Milella battono 4-2 il Pirossigeno Cosenza e si portano a cinque lunghezze dalla zona playout, riaprendo completamente i giochi. Questi i risultati completi del turno infrasettimanale di Serie A New Energy: Olimpus Roma-Olimpia Verona 6-4, Active Network-Ecocity Genzano 1-6, Meta Catania-L84 4-4, Italservice Pesaro-Ciampino Futsal 9-2, Came Treviso-Fortitudo Pomezia 2-3, Saviatesta Mantova-Pirossigeno Cosenza 4-2, Napoli Futsal-Sporting Sala Consilina 4-4, Feldi Eboli-Sandro Abate 2-2. Classifica: Olimpus Roma 55, Ecocity Genzano 42, Napoli Futsal 40, L84 37, Sandro Abate Avellino e Feldi Eboli 36, Meta Catania 35, Italservice Pesaro 33, Came Treviso 32, Sporting Sala Consilina e Fortitudo Pomezia 31, Active Network 26, Pirossigeno Cosenza 22, Ciampino Futsal 18, Saviatesta Mantova 15, Olimpia Verona 1.