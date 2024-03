Il GTM Montesilvano parte in quarta nell'anticipo. Ora le altre

La diciottesima giornata della Serie A Femminile di futsal parte con il GTM Montesilvano in quarta. Le pescaresi vincono 4-1 nell’anticipo contro T&T Royal Lamezia: in evidenza Taty, autrice di un’importante doppietta. Un risultato che permette alla squadra di Morgado di salire momentaneamente al terzo posto in classifica. Domenica il resto delle gare, dove spicca Lazio-TikiTaka Francavilla.