Sky Match all'Ecocity Genzano: è uno "strappo" da secondo posto

Una regular season di Serie A New Energy a forti tinte capitoline: dietro l’Olimpus Roma, c’è solo l’Ecocity Genzano. La squadra di Ciccio Angelini piega 3-2 il Came Treviso nel posticipo della 23esima giornata e si issa alle spalle della fuggitiva capolista, con cinque lunghezze sulla coppia Napoli Futsal (battuto 5-3 dall’Olimpus Roma) e L84 (ok 6-4 col Saviatesta Mantova).

SKY MATCH DECISO DA LUIZINHO

L’Ecocity Genzano parte bene e chiama agli straordinari Pietrangelo, ma nel momento di maggior pressione Luizinho sbaglia la giocata, la palla finisce sui piedi di Di Guida che s’invola a campo aperto e tutto solo davanti a Mammarella lo infila per l’1-0 del Came Treviso. Luizinho si rifarà con gli interessi. I genzanesi accusano il colpo ma trovano l’1-1 a 20” dal termine, su gentile regalo di Suton: il suo fallo nella metà campo avversaria (evitabilissimo su Bissoni) manda al tiro libero l’Ecocity, trasformato da Luizinho con un potente sinistro che finisce sotto l'incrocio dei pali, 1-1 all’intervallo. Genzano avanti nella ripresa su palla inattiva: De Oliveira, lasciato troppo solo in area, scaraventa in rete il pallone del 2-1. Il Came Treviso reagisce, ma Japa Vieira calcia addosso a Luizinho (appostato sulla linea di porta) il pallone del possibile 2-2. Ci pensa ancora Luizinho con una rovesciata da due passi a firmare il 3-1 genzanese. Del Gaudio accorcia le distanze rendendo il finale di Sky Match palpitante. Sylvio Rocha gioca gli ultimi minuti col 5vs4, sfiorando a più riprese quel 3-3 che non arriva.

OLIMPUS ROMA SEMPRE A +13

Questo il riepilogo della 23esima giornata di Serie A New Energy, chiusa dal posticipo Ecocity Genzano-Came Treviso, in diretta su Sky a partire dalle 18.15. Risultati: Sporting Sala Consilina-Italservice Pesaro 4-2, L84-Saviatesta Mantova 6-4, Sandro Abate-Meta Catania 2-4, Olimpus Roma-Napoli Futsal 5-3, Olimpia Verona-Active 1-4, Ciampino Futsal-Fortitudo Pomezia 1-8, Pirossigeno Cosenza-Feldi Eboli 2-2, Ecocity Genzano-Came Treviso 3-2. Classifica: Olimpus Roma 58, Ecocity Genzano 45, Napoli Futsal e L84 40, Meta Catania 38, Feldi Eboli 37, Sandro Abate Avellino 36, Sporting Sala Consilina e Fortitudo Pomezia 34, Italservice Pesaro 33, Came Treviso 32, Active Network 29, Pirossigeno Cosenza 23, Ciampino Futsal 18, Saviatesta Mantova 13, Olimpia Verona 1.