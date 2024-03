Bitonto, le mani sulla regular season: tris nel derby e +7 su Francavilla

Nuovo allungo Bitonto, avviato alla conquista della regular season di Serie A Femminile. L’insidia derby si trasforma in un trionfo per le campionesse d’Italia: una doppietta di Diana Santos e il solito sigillo di Lucileia (a quota 30 reti in campionato) firmano il 3-0 al Femminile Molfetta, ma anche il +7 in classifica sul TikiTaka Francavilla, fermato sul pari a Fiano Romano da un’ottima Lazio: la rete di Corin Pascual a 1’05” dal termine sancisce il definitivo 4-4.