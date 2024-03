Ecocity Genzano, stop a Pesaro. Patias decisivo nel derby: Feldi Eboli ci 6

Tre partite, altrettanti successi interne in Serie A New Energy. Dopo il successo del Meta Catania, da copione ma di ripresa contro Ciampino, arriva una battuta d’arresto importante, quella di un Ecocity Genzano che si ferma a Pesaro al cospetto di un grande Italservice. La gara si decide nell’ultimo minuto, sul 2-1 a favore dell’Italservice. È Murilo Schiochet a spegnere le velleità di rimonta da parte dei genzanesi, sconfitti 4-1 dal sigillo dell’ex BarichelloT. re punti preziosissimi per la squadra di Scarpitti in ottica playoff scudetto.