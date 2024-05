Kick Off da copertina. Riccardo Russo: "Col Bitonto una vittoria pianificata"

L’HO VINTA COSI’

“Non siamo quelli della stagione regolare e lo abbiamo dimostrato anche in Coppa Italia battendo il Falconara ai rigori”. L’allenatore delle All Blacks rivendica lo stato di forma delle sue ragazze. “Abbiamo pianificato la gara con la giusta spensieratezza, cercando quei 2-3 punti deboli per noi chiari attraverso i quali poter arginare la corazzata neroverde. L’abbiamo affrontata come una partita non impossibile, non come vittime sacrificali, ma con l’idea di poter assolutamente competere”. Eppure Lucileia aveva illuso il Bitonto, facendo presagire ben altro finale. “Quel gol ci ha svegliato - continua Russo - così abbiamo vinto con quel parziale di 4-0. È stata la classica gara perfetta, sia nell'atteggiamento sia nel gioco. La dedica? Al nostro presidente Alberto Lorenzin”.

IL TABELLONE

SERIE A FEMMINILE - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE - GARA-1 - 05/05 (gara-2 10/05, ev. gara-3 12/05)

1) KICK OFF-BITONTO 4-2

2) FEMMINILE MOLFETTA-GTM MONTESILVANO 0-9

3) LAZIO-TIKITAKA FRANCAVILLA

4) VIP-STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA 5-7 d.t.s.



SEMIFINALI (gara-1 25/05, gara-2 30/05, ev. gara-3 01/06)

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2

Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4



FINALE - GARA UNICA - 09/06

VINCENTE X-VINCENTE Y