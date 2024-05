Serie A Femminile: Falconara, Francavilla e Montesilvano volano in semi scudetto

Stilcasa Costruzioni Falconara, TikiTaka Francavilla e GTM Montesivano si ripetono in gara-2 dei quarti e staccano il pass per le semi dei playoff scudetto al femminile. Le Citizens stavolta non soffrono come nella sfida in terra veneta, battono la VIP con tanto di clean sheet: doppietta di Boutimah, Sestari e Kubaszek griffano il poker marchigiano.