Serie A Femminile, scusate il ritardo: Bitonto in semifinale scudetto

Ci è voluta la "bella" contro l'ostico Kick Off, ma alla fine tutto è bene quello che finisce per il Bitonto. Le Leonesse s'impongono 9-1 nella sfida decisiva dei quarti, complentando la rimonta dopo la sorprendente sconfitta in gara-1.

POKER DI LUCILEIA

Al PalaPansini Lanziloti risponde al gol in apertura di Diana Santos, poi le campionesse d'Italia dilagano: Lucilèia cala il poker (e sono 10 gol in post-season), doppietta per Renatinha, altra rete di Diana Santos e Nicoletti in chiusura. 9-1 il finale: per la squadra di Marzuoli la corsa verso il (bis) tricolore continua.

ANCORA TU

Le ragazze di Marzuoli, dunque, accedono in semifinale scudetto, dove incontreranno il GTM Montesilvano, proprio come accaduto nella scorsa semi Coppa Italia. Nell'altra sfida per il tricolore doppio confronto tra Stilcasa Costruzioni Falcinara e TikiTaka Francavilla.



SERIE A FEMMINILE - PLAYOFF - QUARTI DI FINALE

1) BITONTO-KICK OFF 9-1 (gara-1 2-4, gara-2 8-1)

2) GTM MONTESILVANO-FEMMINILE MOLFETTA 7-3 (9-0)

3) TIKITAKA FRANCAVILLA-LAZIO 7-1 (4-1)

4) STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA-VIP 4-0 (7-5 d.t.s.)



SEMIFINALI (gara-1 25/05, gara-2 30/05, ev. gara-3 01/06)

X) GTM MONTESILVANO-BITONTO

Y) TIKITAKA FRANCAVILLA-STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA

FINALE - GARA UNICA - 09/06

VINCENTE X-VINCENTE Y