Playoff scudetto, L84: debutto coi fiocchi nella serie dei quarti di finale

Comincia nel migliore dei modi l'avventura della L84 nei playoff scudetto per il 40esimo tricolore del futsal italiano. La L84 imita l'Olimpus Roma, non vince con lo stesso passivo della dominatrice della regular season (6-1 al Pesaro) ma domina per lunghi tratti gara-1 dei quarti contro il Sandro Abate Avellino.