Playoff scudetto: Napoli-Eboli, è un pari show. Meta Catania di forza in gara-1

Era il quarto di finale dei playoff scudetto più atteso, non ha tradito le aspettative, andando oltre il semplicistico concept di sfida stellare tra due campane candidate al tricolore, un match dagli alti contenuti, equilibrato e mozzafiato: Prezioso Casa Napoli-Feldi Eboli ha toccato il picco dell’epico. Tale l’aggettivo per qualificare gara-1 dei quarti di finale scudetto. Al PalaJacazzi di Aversa succede di tutto e di più. Un concentrato di emozioni che non c’entrava nei 40’ effettivi, è dovuto andare oltre.