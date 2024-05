Ansia da semi: il Meta Catania cade a Genzano, super Ecocity. Altra gara-3

Non c’è due senza tre. Dopo Italservice Pesaro e Sandro Abate, anche l’Ecocity Genzano sfrutta il fattore casalingo e gara-2 dei quarti di finale scudetto per riportare la serie in parità. In un PalaCesaroni super gremito, la squadra di Di Fazio e De Bella s’impone 4-1 su quel Meta Catania che aveva trionfato 7-1 solo pochi giorni in un PalaCatania anch’esso da sold out. Il leit motiv di un equilibrio dominante in tutta la 40esima stagione del futsal nostrano, si verifica nuovamente. I castellani trovano nuova linfa davanti al proprio pubblico, non sbagliano l’approccio e passano subito a condurre con l'mvp Bissoni: di De Oliveira, il match winner, il raddoppio. La rete del rientrante Turmena è un fuoco di paglia per i rossazzurri, Luizinho e De Oliveira firmano lo strappo decisivo: il 4-1 dell’intervallo è anche il risultato finale. Altra gara dei quarti playoff alla “bella”.