Venancio, errore imperdonabile: la Feldi abdica, Napoli prima semifinalista

PIU' FELDI EBOLI

- Samperi recupera Patias, assente ad Aversa, e dà mandato a Dalcin di uscire quando lo ritiene più opportuno. Colini non ha Mancuso e cambia strategia puntando prevalentemente sul 4-0. Tanta intensità, ritmi quasi europei, la Feldi si lascia preferire e colpisce un palo con l’ottimo Liberti. Per i gol bisogna aspettare la ripresa.

L’EPISODIO CHIAVE

Prezioso Casa Napoli più offensivo nella ripresa. Ma dopo due minuti la follia di Venancio cambia volto all’incontro, decidendolo a conti fatti: già ammonito per un alterco con Duarte nel primo tempo, l’mvp delle scorse Finals pensa bene di prendere per un orecchio, in area, Saponara: doppio giallo, rigore trasformato da Salas. Come se non bastasse, 35” più tardi il Cholito raddoppia in contropiede, su assist di Borruto. Sotto di due gol, la Feldi non molla neanche quando perde Patias (in lacrime) ma Bellobuono para tutto, al resto ci pensa l'ottima fase difensiva degli azzurri. A 35” dal termine perde i nervi anche Selucio, espulso per un fallaccio su Borruto. È proprio Titì a griffare il definitivo 3-0. Il Prezioso Casa Napoli è in semifinale e aspetta L84 o Sandro Abate Avellino. I campioni d'Italia abdicano tra mille rimpianti.

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE - GARA-2 (ev. gara-3 17-18/05)

1) ITALSERVICE PESARO-OLIMPUS ROMA 5-3 d.t.s. (gara-1 1-6)

2) ECOCITY GENZANO-META CATANIA 4-1 (1-7)

3) FELDI EBOLI-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 0-3 (4-4 d.t.s.)

4) SANDRO ABATE-L84 4-2 (4-6)



SEMIFINALI (gara-1 24-25/05, gara-2 29-30/05, ev. gara-3 04/06)

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2

Y) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-VINCENTE 4

FINALE (gara-1 10/06, gara-2 14/06, ev. gara-3 21/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y