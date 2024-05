Capolavoro Scarpitti: "Il mio Pesaro operaio. E non svegliateci da questo sogno"

Già lo scorso anno Fausto Scarpitti aveva fatto parlare di sé sulla panchina del Real San Giuseppe , mettendo tutti in fila nella Final Four di Coppa Italia, alzata tra lo stupore generale e contro tutti i pronostici, portando anche i vesuviani alla finale di Coppa Divisione. L’allenatore molisano torna in copertina.

COSI’ RIBALTO TUTTO

Davano tutti per spacciato ai playoff scudetto l’Italservice Pesaro, ottavo classificato in regular season a -21 dalla capolista Olimpus Roma. E tutto lasciava presagire che i rossiniani sarebbero stati la classica vittima sacrificale dopo gara-1 persa malamente al PalaOlgiata con eloquente 6-1. “Quella sconfitta è stata la base per un nuovo inizio”. Il tecnico dei biancorossi ritrova la quadra e va ai supplementari in gara-2 dei quarti in un PalaMegaBox da sesto uomo in campo: l’Italservice fa la differenza all’overtime e strappa la bella. In gara-3 il capolavoro di Scarpitti: il suo Pesaro pesca la partita perfetta vola 4-0 e chiude con un 4-2 che elimina la grande favorita per lo scudetto.

SOGNO A OCCHI APERTI

“A differenza di quanto fatto in Coppa Italia siamo riusciti a mettere il gol del 3-0 che ci ha dato un vantaggio importante - continua – in gara-1 loro nettamente superiori ma noi troppo brutti”. Poi l’incredibile trasformazione: “Siamo una squadra di umile e di sacrificio, operaia - chiosa Scarpitti - ora non ci svegliate vogliamo continuare a sognare".

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE - GARA-3

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 18/05 ore 17.30 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 18/05 ore 18 (6-4, 2-4)



SEMIFINALI (gara-1 24-25/05, gara-2 29-30/05, ev. gara-3 04/06)

X) ITALSERVICE PESARO-VINCENTE 2

Y) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-VINCENTE 4

FINALE (gara-1 10/06, gara-2 14/06, ev. gara-3 21/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y