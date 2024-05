Manfredonia-Pordenone, la finale per la Serie A è su Sky Sport

Sarà Vitulano Drugstore Manfredonia-Pordenone la prima finale dei playoff di Serie A2 Élite, che mette in palio l’ultimo posto a disposizione per la Serie A, dopo le promozioni di Vinumitaly Petrarca e GG TeamWear Benevento.

IL RIBALTONE

Nel futsal non c’è nulla di scontato. Dal PalaFlora l’ennesima conferma dell’imprevedibilità di questa disciplina sportiva: sconfitto nettamente dal Leonardo (4-1) nella sfida di andata, il Pordenone si rifà con gli interessi in gara-2 delle semi dei playoff della Serie A2 Élite. In neanche mezza frazione i Ramarri avevano già annullato tutto lo svantaggio con doppio Ziberi e Langella. Chtoui fa addirittura 4-0, risultato con cui di va all’intervallo. Tidu accorcia le distanze a inizio ripresa, ma Stendler segna subito. A 2’ dal termine Grigolon sigla il 6-1, Tidu è l’ultimo ad arrendersi ma il suo gol a 22” è tardivo: è 6-2. Sarà il Pordenone di Hrvatin a contendere la Serie A al Vitulano Drugstore Manfredonia nelle Futsal Finals di Faenza. Finale il 2 giugno in diretta su Sky Sport.

LA CONFERMA

Nella prima semifinale di ritorno, il Vitulano Drugstore Manfredonia concede il bis e stacca il pass per la finale dei playoff di Serie A2 Élite. La squadra di Ceppi batte ancora un Melilli che s’illude con il gol in apertura di Bocci. Ma Djelveh e Zullo capovolgono tutto prima del duplice fischio. Nella ripresa i sipontini prendono il largo e con un parziale di 3-0 chiude di fatto i conti, finisce con un comodo 6-3.

SERIE A2 ÉLITE - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE - RITORNO

1) PORDENONE-SPORTING ALTAMARCA 3-4 (and. 3-1)

2) CDM FUTSAL-LEONARDO 3-5 (0-2)

3) VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA-LAZIO 6-3 (6-0)

4) CITTÀ DI MELILLI-ROMA 4-2 (1-2)

SEMIFINALI - RITORNO

X) PORDENONE-LEONARDO 6-2 (1-4)

Y) VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA-CITTÀ DI MELILLI 6-3 (3-2)

FINALE - GARA UNICA - 02/06

VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA-PORDENONE ore 15, diretta Sky Sport