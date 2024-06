Borruto 5 stelle: rivincita Prezioso Casa Napoli, si va a gara-3 con la L84

Chi la fa, l’aspetti. Sabato scorso era stata la L84 con due super approcci in entrambe le frazioni a travolgere il Prezioso Casa Napoli. Ad Aversa, in gara-2 delle semi scudetto per il 40esimo tricolore del futsal, succede l’esatto contrario. Borruto e soci si prendono la rivincita sui torinese imponendosi al PalaJacazzi con un eloquente 7-1. Il Meta Catania (ok in due partite contro l’Italservice Pesaro) deve ancora aspettare per conoscere l’altra finalista.

UNA PARTITA A SCACCHI

Finché c’è in campo Josiko, che ha addirittura la palla del vantaggio per la L84 ma si fa apprezzare anche in copertura, è una partita equilibrata, a scacchi, dove è quasi impossibile dominare nel gioco. L’infortunio dello spagnolo cambia completamente l’incontro, anche perché il Prezioso Casa Napoli sale di livello e sfrutta a suo favore i momenti topici dell’incontro.

TRE GOL IN 52 SECONDI

Gli azzurri passano in vantaggio su una punizione di Salas che genera una mischia in area torinese, Ercolessi è il più lesto di tutti e sblocca il risultato da due passi. È l’inizio della fine per la L84. Che crolla in primis mentalmente. A tutto il resto pensa un onnipresente Borruto: l’argentino si divora il 2-0 allungandosi il pallone a tu per tu con Tondi, ma si riscatta un attimo dopo, toccando da due passi sugli sviluppi di un corner. A stretto giro di posta arriva anche il 3-0 De Luca, che fallisce podo dopo il 4-0 colpendo un palo a porta vuota. Tre gol in 52” indirizzano la partita in maniera inequivocabile. Paniccia si ripresenta nella ripresa direttamente col portiere di movimento, e la mossa all’inizio paga: Fortini accorcia le distanze dopo neanche un minuto. Ma con un Borruto così non ce n’è per nessuno: Titi intercetta un pallone in fase di possesso della L84 (sempre col 5vs4) e fa 4-1, e si ripete ancora. E ancora. E ancora. Ne fa un totale di cinque, un pokerissimo che vale il definitivo 7-1 e gara-3, in terra torinese il prossimo 4 giugno.

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)



SEMIFINALI - GARA-2 (gara-3 04/06)

X) ITALSERVICE PESARO-META CATANIA 4-5 (3-4)

Y) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-L84 7-1 (2-7)

FINALE (gara-1 10/06, gara-2 14/06, ev. gara-3 21/06)

META CATANIA-VINCENTE Y