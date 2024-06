Podda-Melo Musumeci: le Finals tornano in parità. Si decide tutto ad Aversa

Attendere, prego. Bisogna ancora aspettare per assegnare il 40’esimo scudetto del futsal italiano. Come aveva fatto il Prezioso Casa Napoli ad Aversa, vincendo con ampio merito, così il Meta Catania ricalibra le Finals per il tricolore. La squadra di Juanra a tratti domina gara-2, s’impone 2-1 nel super frastuono di un PalaCatania sold out e forza le le finali a gara-3. Un successo ineccepibile.

BOTTA E RISPOSTA

Juanra non recupera nemmeno per gara-2 Dian Luka, alle prese con quel fastidioso problema alla coscia che lo ha estromesso in pratica per tutti i playoff scudetto. Assenze pesantissime in casa Prezioso Napoli: Colini è senza Salas e Mancuso, due pedine fondamentali nello scacchiere azzurro. I catanesi partono a fionda e con un ritmo indiavolato mettono subito alle corde il Preziozo Casa Napoli: Podda sblocca il risultato accentrandosi dalla banda e scaricando un pallone in rete con un sinistro, potente e preciso. Il Napoli ha soltanto un merito, quello di saper soffrire, tiene botta e pareggia al primo affondo con un assist di Borruto trasformato in rete da Bolo. A tutto il resto ci pensa l'mvp Bellobuono: sontuoso ancora su Podda, provvidenziale in spaccata su Pulvirenti (da due passi) e decisivo anche su Silvestri. Al riposo è 1-1, un risultato che sta strettissimo agli etnei.

LA DECIDE MELO MUSUMECI

Si riparte esattamente come nel primo tempo. Il Meta segna subito: punizione di Bocao, Melo Musumeci ci mette il piede, Bellobuono sorpreso, il PalaCatania esplode di nuovo. Il Napoli senza Salas perde tanto, tantissimo, nelle ripartenze sia nelle geometrie sia in fase di impostazione, così Colini dopo una grande azione di Anderson la cui conclusione colpisce la traversa, rompe gli indugi e a 6 minuti dal termine inserisce (De Luca) portiere di movimento. A 2’ dalla fine annullato giustamente il 3-1 del Meta perché sul rilancio di Joao Timm con le mani, nessuno - nemmeno Pulvirenti - la tocca. Minimamente. L’urlo del PalaCatania, comunque, è soltanto rinviato: i rossazzurri difendono benissimo il 5vs4 partenopeo, vincono 2-1 e protraggono le Finals a gara-3. Sarà una finale “bella” al PalaJacazzi di Aversa il prossimo 21 giugno (ore 20.30, sempre in diretta su Sky Sport), lì il tricolore verrà sventolato, questa l’unica certezza.

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)

SEMIFINALI

X) META CATANIA-ITALSERVICE PESARO (4-3, 5-4)

Y) L84-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 4-5 d.t.s. (7-2, 1-7)

FINALE - GARA-2 (gara-3 21/06)

META CATANIA-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 2-1 (gara-1 3-5)