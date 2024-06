Femminile, settebello Italia: è finale alla Futsal Week. "E ora vinciamo"

Un’Italia che rasenta la perfezione, che domina in lungo e in largo contro la Croazia, accede alla finale del torneo di Porec. La Futsal Week ritrova così le Azzurre in finale, che già vinsero l’edizione del 2019.

BOUTIMHA APRE LA PASSERELLA AZZURRA

Dopo appena 14’’ Boutimah sblocca la partita: l’attaccante marchigiana è la più rapida di tutte nel riciclare un pallone all’interno dell’area di rigore, rimasto senza padrone dopo il tiro di capitan Coppari respinto dal palo. L’avvio azzurro è entusiasmante: passa un solo giro di lancette quando Adamatti, dopo una serie ubriacante di doppi passi, spara una sassata sotto la traversa per il 2-0. L’Italia è in fiducia e anche il ‘secondo’ quartetto di movimento fa subito male alla Croazia: al 6’ Dal’Maz lancia nello spazio Grieco che in allungo, scivolando sul parquet, batte Severinski. Sopra 3-0 le ragazze allenate da Salvatore non si accontentano e al minuto 11 volano trovando la quarta rete: Vanelli inventa, imbuca centralmente per Coppari ‘spaccando’ in due la difesa croata; ne nasce un 3vs2, con la stessa Coppari che premia l’appoggio di Boutimah, mettendola sola davanti al portiere per il 4-0. Il primo tempo si chiude con un nettissimo 5-0, anche perché al 18’ arriva l’autorete di Duvnjak sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 4’ del secondo tempo Grieco segna la doppietta personale: ben servita da Ferrara buca fra le gambe il portiere croato trovando il 6-0. Mezzo minuto più tardi c’è nuovamente gloria per Adamatti che chiude un’azione personale con la settima marcatura azzurra. Dopo una lunga fase infruttuosa di portiere di movimento della Croazia, a 3’ dalla fine arrivano il gol della bandiera siglato dalla numero 4 Slavica e il definitivo 7-2 di Lucic.

GIOIA SALVATORE: "MA NIENTE CALI DI CONCENTRAZIONE"

“C’è stato un grande approccio alla partita, cosa che non era avvenuta con la Polonia. Ma già dal riscaldamento si vedeva quanto le ragazze fossero ‘a fuoco’, con la giusta concentrazione. Il grande avvio ne è stata la naturale conseguenza”. Francesca Salvatore non manca però una ‘tirata d’orecchie’ alle sue: “È vero che il risultato era già acquisito, ma non possiamo permetterci cali di concentrazione come nel finale di partita”. Avanti 7-0, infatti, le Azzurre subiscono i due gol croati negli ultimi 5 minuti: “Il senso di responsabilità nei confronti della partita deve essere alto per tutti i quaranta minuti, anche quando siamo sopra con un punteggio così importante. Certamente questo finale non va a inficiare la prestazione positiva, che c’è stata sotto tutti i punti di vista, specialmente fisico e di collaborazione”. Domani alle 18 la finale: “Vogliamo vincere - chiosa il cittì Azzurro - mettere la ciliegina sulla torta al torneo. Arriviamo in finale avendo battuto la Croazia, che lo scorso anno ci fermò sul 4-4. Quando parliamo di un processo di miglioramento non possiamo non guardare a un anno fa e a quanto siamo cresciute negli ultimi 365 giorni. Ora non vogliamo arrestare la nostra corsa, cercheremo una prestazione convincente anche in finale”.

IL PROGRAMMA GARE DELLA FUTSAL WEEK

Martedì 11 giugno

Groenlandia-Polonia 1-12

Marocco-Finlandia 2-4

Mercoledì 12 giugno

Italia-Groenlandia 13-0

Croazia-Marocco 4-3

Giovedì 13 giugno

Polonia-Italia 2-3

Croazia-Finlandia 1-3

Classifica dopo la 3ª giornata

Girone A: Italia 6, Polonia 3, Groenlandia 0

Girone B: Finlandia 6, Croazia 3, Marocco 0

Sabato 15 giugno

Finale 5°-6° posto, Groenlandia-Marocco 4-11

Semifinale 1, Italia-Croazia 7-2

Semifinale 2, Finlandia-Polonia ore 18

Domenica 16 giugno

Finale 3° posto Croazia-Perdente Semifinale 2

Finale 1° posto Italia-Vincente Semifinale 2