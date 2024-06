Futsal Week, positivo esordio Azzurrino: piegata la Polonia

Inizio positivo per la Nazionale Under 19 di futsal che al torneo Futsal Week, in corso di svolgimento a Porec (lo stesso che pochi giorni fa ha visto trionfare le ragazze di Francesca Salvatore), ha battuto 2-1 la Polonia nel proprio esordio. Ieri, infatti, si era già giocata la prima giornata del Girone A (un triangolare), che aveva visto i polacchi pareggiare 3-3 con la Germania. Dopo due turni i ragazzi di Bellarte salgono così al primo posto e domani (ore 11) contro la Germania basterà anche un pari per chiudere in testa e garantirsi così la possibilità di essere inserita nel secondo girone con le prime degli altri due Gruppi. Decisivi, nel match odierno, le reti di Andrea Modesto e Pedro Mendes, arrivate al 17’ e 18’ del primo tempo. Nonostante il gol della Polonia, segnato subito dopo il momentaneo 2-0, gli Azzurrini ottengono un successo importante.

UN SUCCESSO DI RIPRESA

Dopo un primo tempo molto equilibrato, in cui è l’Italia che prova a fare la partita e la Polonia che cerca di creare grattacapi alla difesa con interessanti ripartenze, sono i ragazzi di Bellarte a compiere il primo strappo. Al minuto 17, al termine di un’azione convulsa, è Andrea Modesto a mettere tutti d’accordo: approfittando della porta lasciata vuota da Zadroga, il numero 13 degli Azzurrini segna con la porta vuota il gol dell’1-0. È un buon momento per Ceccarelli e compagni, tanto che 60’’ più tardi trovano il raddoppio: grande giocata in fascia di Alessandro Merlo che serve l’assist a Pedro Mendes che vale il 2-0. Una doppia marcatura a cui però la Polonia risponde immediatamente: un gran diagonale di Pawlus Kapcer dimezza le distanze. Dopo il 2-1 del primo tempo, il risultato non cambia per tutto il corso della ripresa: la difesa degli Azzurrini tiene botta, resistendo anche agli assalti finali che la Polonia prova inserendo il portiere di movimento, con Anzini decisivo nel neutralizzare un tiro libero a 90’’ dalla fine della partita.

PASTA DEL CAPITANO

Il capitano degli Azzurrini, Tommaso Ceccarelli – fresco del double Coppa Italia-Scudetto con la maglia dell’Olimpus Roma, commenta a fine partita: “Esordire senza allenamenti sulle gambe non è mai facile. È stata una partita molto fisica ed equilibrata. Siamo stati bravi a concretizzare le occasioni avute e a difendere forte, senza rischiare troppo. In gruppo c’è un clima positivo: al di là del risultato siamo contenti della prestazione. Siamo nel finale di stagione, inizia a fare caldo e molti ragazzi hanno chiuso i loro campionati da tempo, non era facile tenere un ritmo alto ma ci siamo riusciti. Con la Germania sarà una partita simile a oggi, ci sarà da correre molto, ma puntiamo a vincere ancora”.

FUTSAL WEEK SUMMER CUP

Gruppo A: Italia, Polonia, Germania

Gruppo B: Spagna, Ucraina, Finlandia

Gruppo C: Serbia, Croazia, Cechia

Giovedì 20 giugno, 3a giornata

Germania-Italia, ore 11 | Gruppo A

Finlandia-Spagna, ore 16 | Gruppo B

Repubblica Ceca-Serbia, ore 18.15 | Gruppo C