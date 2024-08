Catania, tempo di Champions. Enrico Musumeci: "Obiettivo Main Round"

Il primo scudetto porta in dote la storica partecipazione del Catania nella Champions League del futsal. La squadra di Juanra in terra danese, a Hjørring, sede del Preliminary Round di UEFA Champions League, i n programma dal 21 al 24 agosto al Park Vendia Hallen . Il Meta campione d’Italia ha deciso di puntare sulla continuità di un progetto tecnico che punta fortemente sul territorio: gli eroi di Aversa ci sono tutti. Roster rossazzurro ampliato con innesti di valore quali Pedro Siqueira, Pina, Arillo e il nazionale marocchino Anas, a disposizione dopo il Mondiale.

LE PAROLE DI ENRICO MUSUMECI

“Siamo tutti molto emozionati, carichi e motivati. Ci sarà tempo per pensare alla difesa dello scudetto, adesso siamo tutti concentrati per la Champions League. I nuovi si sono inseriti molto bene, ci mancheranno Anas, convocato dal Marocco per i Mondiali e Dian Luka, quasi recuperato dopo l’infortunio. Il Preliminary non era stato programmato, ma il nostro obiettivo è comunque quello di qualificarci per il Main Round. I tifosi? Abbiamo dei catanesi in Danimarca che ci verranno a sostenere”.

IL PROGRAMMA E DOVE VEDERE IL CATANIA IN STREAMING

La Champions del Catania inizia mercoledì 21 agosto alle ore 16: lo storico esordio del Park Vendia Hallen è contro l’Europa, i campioni di Gibilterra. Il giorno seguente sfida ai norvegesi dell’Utleira (stesso orario), terza e ultima giornata del Preliminary Round danese sabato 24 agosto (ore 19) contro i padroni di casa dell’Hjørring. Di seguito il programma completo e dove vedere il Catania in diretta streaming:

Catania-Europa 21/8 ore 16 LA DIRETTA STREAMING

Utleira-Hjørring Futsal Klub 21/8 ore 19 LA DIRETTA STREAMING

Utleira-Catania 22/8 ore 16 LA DIRETTA STREAMING

Hjørring Futsal Klub-Europa 22/8 ore 19 LA DIRETTA STREAMING

Europa-Utleira 24/8 ore 16 LA DIRETTA STREAMING

Hjørring Futsal Klub-Catania 24/8 ore 19 LA DIRETTA STREAMING