Champions, poker Catania con clean sheet: qualificazione a un passo

BIS CON CLEAN SHEET

In terra danese, al Park Vendia Hallen, la squadra di Juanra ha lo stesso approccio da big della gara inaugurale contro l’Europa. Cambiano solo i protagonisti: Anderson sblocca subito l’incontro, a stretto giro di posta il raddoppio è di Arillo, anche lui di nuovo a segno dopo la rete all’esordio contro i campioni di Gibilterra. Stavolta i rossazzurri tengono la porta chiusa, dilagando nella seconda parte del match: ancora Arillo, ancora Anderson: bis e poker servito, con clean sheet.

MANCA POCO PER LA QUALIFICAZIONE

Il largo successo dei padroni di casa dello Hjørring Futsal Klub sull'Europa (11-1) rinvia l'aritmetica qualificazione del Catania. Ma i presupposti per vincere il girone E (passa solo la prima) ci sono tutti visto che i rossazzurri sono saldamente in testa a punteggio pieno. Venerdì giornata di riposo, si torna in campo sabato per il terzo e decisivo turno.

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - PRELIMINARY ROUND - GRUPPO E

Catania-Europa 9-1

Utleira-Hjørring Futsal Klub 4-3

Utleira-Catania 0-4

Hjørring Futsal Klub-Europa 11-1

Europa-Utleira 24/08 ore 16

Hjørring Futsal Klub-Catania 24/08 ore 19

CLASSIFICA: Catania 6, Utleira e Hjørring Futsal Klub 3, Europa 0.