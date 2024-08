Catania vince anche in Europa. "Organizziamo noi il Main Round di Champions"

È un periodo particolarmente florido per il futsal e una visibilità che fuoriesce dai confini italiani, conquistando l’Europa e il mondo. Mentre l’eco di Ricardinho all’ Ecocity Genzano rimbomba un po’ ovunque, Catania si gode l’assegnazione da parte dell’UEFA dell’organizzazione del prossimo Main Round di Champions League, in programma dal 22 al 27 ottobre.

NEL GIRONE 8

I campioni d’Italia incroceranno i destini dei pericolosi lituani del Kauno Zalgiris, dei lussemburghesi del Differdange e degli austriaci del Linz. Bisognerà vincere per forza il girone 8 per passare il turno e volare in Élite, ma i rossazzurri di Juanra avranno un vantaggio rispetto alle avversarie, quel PalaCatania che ha contraddistinto il cammino trionfale dei rossazzurri in Serie A nella passata stagione.

SODDISFAZIONE ENRICO MUSUMECI

“Siamo felicissimi di questa assegnazione, conferma l’ottimo lavoro svolto finora, sia dalla nostra società che dalla Divisione Calcio a 5”. Enrico Musumeci è presidente che continua a ricevere consensi, in Italia e anche in Europa. “Ospitare il Main Round di una competizione così importante significa che siamo tenuti in considerazione nel panorama europeo, e questo per me è motivo di grande gioia e di tanta soddisfazione”. Sarà un ottobre caldissimo per i campioni d’Italia, impegnati nella difesa dello scudetto conquistato nella Notte Magica di Aversa contro il Napoli, con l’obiettivo primario di entrare tra le prime sedici d’Europa. “Affronteremo il Main Round di Champions con il solito entusiasmo - assicura il numero uno rossazzurro - daremo tutto per la maglia che indossiamo. Sono certo che i nostri ragazzi e tutto lo staff si faranno trovare pronti per questo grande appuntamento. Sarà uno spettacolo e sono sicuro che riempiremo come al solito il PalaCatania”.