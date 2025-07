61ma Coppa Canottieri CBill - Gli highlights della nona giornata

CALCETTO OVER 60, Girone B: Circolo Canottieri Aniene vs Circolo Canottieri Lazio B: 3 – 7, Rosi, Morra, Conte (CCA); Petracchini (2), Olivetti (3), Caramis (2) (CCLB) Gara dai mille volti, giocata con determinazione da ambo le squadre. L’Aniene di Giovanni Malagò si porta ad un passo dal pareggio, i biancocelesti vincono con la tripletta di Olivetti e le doppiette di Caramis e Petracchini CALCETTO ASSOLUTI, Girone C: Tennis Club Parioli Next Gen vs Circolo Tennis Eur: 1 – 3, Piergentili (TCPNG); Mic. Gatti, Forlani, Valeriani (CTE) Gran gara del Tennis Eur, che disinnesca il pareggio dei Next Gen del Parioli e conclude sul 3-1, per una vittoria convincente targata Michele Gatti, Forlani e Valeriani CALCETTO ASSOLUTI, Girone B: Reale Circolo Canottieri Tevere Remo B vs Circolo Canottieri Lazio B: 5 – 2, Maurillo (3), Punzi, Ricci (RCCTRB); Agostinelli (2) (CCLB) Parte forte la Tevere Remo che si porta sul 3-0; rientrano in partita i biancocelesti con 2 reti di Agostinelli, ma la Tevere si ricompatta e la chiude sul 5-2, grazie alla super tripletta di Maurillo Commento generale: Nona serata per la 61° Edizione della Coppa dei Canottieri CBILL 9 Circoli tra i più prestigiosi, asse portante del Club dei Circoli Sportivi Storici della Capitale, si sfidano in 81 infuocate gare per aggiudicarsi i 5 trofei in palio (Over 60, Over 50, Over 35, Under 22, Assoluti) e la Coppa Babbo Valiani, assegnata al Circolo che si aggiudica più trofei. Nella gara Over 60, gara dai mille volti, giocata con determinazione da ambo le squadre. L’Aniene di Giovanni Malagò si porta ad un passo dal pareggio, i biancocelesti vincono con la tripletta di Olivetti e le doppiette di Caramis e Petracchini. Prima gara Assoluti, gran gara del Tennis Eur, che disinnesca il pareggio dei Next Gen del Parioli e conclude sul 3-1, per una vittoria convincente targata Michele Gatti, Forlani e Valeriani. Seconda gara Assoluti, parte forte la Tevere Remo che si porta sul 3-0; rientrano in partita i biancocelesti con 2 reti di Agostinelli,