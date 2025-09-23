Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Futsal, impresa per l'Italia di Samperi: si qualifica a Euro 2026

Decisiva la vittoria ai calci di rigore ad Astana contro il Kazakistan: i complimenti del presidente Gabriele Gravina
Futsal, impresa per l'Italia di Samperi: si qualifica a Euro 2026© Getty Images
2 min

L'Italia di Salvo Samperi batte ai calci di rigore il Kazakistan e stacca il pass per gli Europei di Futsal, in programma dal 20 gennaio al 7 febbraio 2026 in Slovenia, Lettonia e Lituania. Il 24 ottobre il sorteggio della fase finale. Decisiva la vittoria conquistata in trasferta ad Astana, contro una super potenza del calcio a 5 europeo e mondiale, ottava nel ranking FIFA.

Futsal, l'Italia vola ad Euro 2026: battuto il Kazakistan ai rigori

L'Italia del calcio a 5 torna ad essere protagonista in campo internazionale, superando il Kazakistan al termine di un doppio confronto che si era aperto con il 2-1 per gli azzurri a Fasano. Poi, la sofferenza e la resilienza della Nazionale dinanzi a circa 4.000 tifosi kazaki ad Astana, fino ad arrivare alla lotteria dei calci di rigore, che ha finito per premiare i ragazzi del ct Samperi. Primo vero traguardo di questa nuova gestione tecnica, aperta nel 2024, dopo aver saltato due Mondiali consecutivi e un Europeo del 2022 che si era chiuso prematuramente alla fine della fase a gironi.

I complimenti di Gabriele Gravina

A margine della qualificazione ad Euro 2026, sono arrivati anche i complimenti del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina: "Complimenti al ct Salvo Samperi e si suoi ragazzi, - ha detto il numero uno della Figc - sono riusciti a ottenere un grande risultato al termine di una doppia sfida avvincente contro il Kazakistan - ha detto il presidente della FIGC Gabriele Gravina - Un anno fa la Federazione ha scelto Samperi investendolo di una grande responsabilità: attraverso il suo lavoro ricostruire un percorso virtuoso della Nazionale di futsal. Assieme alla partecipazione della femminile al primo Mondiale di calcio a 5 della storia in programma il prossimo novembre, questa qualificazione all'Europeo è il miglior segnale che il movimento ha preso la direzione giusta".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Futsal

Da non perdere

Gravina, l'Italia andrà al MondialeGravina, la scelta di Silvio Baldini