Futsal, impresa per l'Italia di Samperi: si qualifica a Euro 2026

L'Italia di Salvo Samperi batte ai calci di rigore il Kazakistan e stacca il pass per gli Europei di Futsal , in programma dal 20 gennaio al 7 febbraio 2026 in Slovenia, Lettonia e Lituania. Il 24 ottobre il sorteggio della fase finale. Decisiva la vittoria conquistata in trasferta ad Astana , contro una super potenza del calcio a 5 europeo e mondiale, ottava nel ranking FIFA.

Futsal, l'Italia vola ad Euro 2026: battuto il Kazakistan ai rigori

L'Italia del calcio a 5 torna ad essere protagonista in campo internazionale, superando il Kazakistan al termine di un doppio confronto che si era aperto con il 2-1 per gli azzurri a Fasano. Poi, la sofferenza e la resilienza della Nazionale dinanzi a circa 4.000 tifosi kazaki ad Astana, fino ad arrivare alla lotteria dei calci di rigore, che ha finito per premiare i ragazzi del ct Samperi. Primo vero traguardo di questa nuova gestione tecnica, aperta nel 2024, dopo aver saltato due Mondiali consecutivi e un Europeo del 2022 che si era chiuso prematuramente alla fine della fase a gironi.

I complimenti di Gabriele Gravina

A margine della qualificazione ad Euro 2026, sono arrivati anche i complimenti del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina: "Complimenti al ct Salvo Samperi e si suoi ragazzi, - ha detto il numero uno della Figc - sono riusciti a ottenere un grande risultato al termine di una doppia sfida avvincente contro il Kazakistan - ha detto il presidente della FIGC Gabriele Gravina - Un anno fa la Federazione ha scelto Samperi investendolo di una grande responsabilità: attraverso il suo lavoro ricostruire un percorso virtuoso della Nazionale di futsal. Assieme alla partecipazione della femminile al primo Mondiale di calcio a 5 della storia in programma il prossimo novembre, questa qualificazione all'Europeo è il miglior segnale che il movimento ha preso la direzione giusta".