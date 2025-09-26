Al via la Serie A KINTO: tutto il grande futsal in diretta streaming

I Friday match della Serie A KINTO renderanno i venerdì da qui a maggio più che mai di passione per il futsal. Ben cinque anticipi aprono la 42esima edizione del massimo campionato. Roma 1927-Pirossigeno Cosenza le prime a scendere in campo, a seguire l’attesissimo derby di San Rufo tra Sporting Sala Consilina e Napoli Futsal. E ancora: i campioni di Coppa Italia della Feldi Eboli tengono a battesimo il ritorno in Serie A del CDM, un po’ come il Saviatesta Mantova, di scena al PalaCesaroni contro il rinnovato, ma pur sempre ambizioso, Ecocity Genzano made in Fulvio Colini. Last but not least L84 Torino-Came Treviso. Un turno d’esordio spalmato su tre giorni: sabato derby laziale tra Active Network e Fortitudo Pomezia, posticipo domenicale su Sky a Mola di Bari, dove i bi-campioni d’Italia della Covei Meta Catania danno il benvenuto in Serie A al Global Work Capurso.