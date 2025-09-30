Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Serie A KINTO, Roma 1927: debutto da tre punti. Genzano, Eboli, L84 Torino e Sala Consilina ok negli anticipi

I giallorossi di Reali superano 2-1 il Pirossigeno Cosenza, diretta concorrente per la Final Eight. L'Ecocity doppia Mantova, le Volpi campane ribaltano il CDM. Piemontesi a valanga, derby ai Draghi di San Rufo.
Serie A KINTO, Roma 1927: debutto da tre punti. Genzano, Eboli, L84 Torino e Sala Consilina ok negli anticipi
2 min

Gol e spettacolo nei cinque anticipi che aprono la 42esima edizione della Serie A. Il primo colpo l’ha battuto la Roma 1927, che al PalaOlgiata supera una diretta concorrente per la Final Eight battendo meritatamente il Pirossigeno Cosenza. Decisivi Cutrupi e Ricardinho (su tiro libero), tardiva la replica rossoblù con Bissoni a 2' dal termine, finisce 2-1.

A GONFIE VELE

L84 Torino e Sporting Sala Consilina in grande spolvero. Debutto da urlo per lo spagnolo Rios: i verdeneri surclassano il Came Treviso con un eloquente 7-0 all’intervallo, prima di chiudere 9-1. I Draghi di Conde si aggiudicano il primo derby della loro storia contro il rabberciato Napoli: l’ex Arillo ne fa due (verrà espulso) nel 5-1 agli azzurri di Angelini. Bene anche Ecocity Genzano e Feldi Eboli. Al PalaCesaroni i castellani doppiano 4-2 il Saviatesta Mantova, la Feldi va sotto a Campo Ligure, ma Calderolli (tripletta) sale in cattedra e ribalta tutto, nella ripresa non c’è storia, le Volpi s’impongono 6-1 sul CDM.

ALTRO DERBY

La Serie A continua con la sfida tutta laziale tra Active Network e Fortitudo Pomezia dell’ex Ceppi, sempre in diretta sul canale YouTube della Divisione. Sky Match a Mola tra Global Work Caputso e Covei Meta Catania, contestualmente fruibile anche sul canale Youtube della Divisione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Futsal