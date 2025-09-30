Gol e spettacolo nei cinque anticipi che aprono la 42esima edizione della Serie A . Il primo colpo l’ha battuto la Roma 1927, che al PalaOlgiata supera una diretta concorrente per la Final Eight battendo meritatamente il Pirossigeno Cosenza. Decisivi Cutrupi e Ricardinho (su tiro libero), tardiva la replica rossoblù con Bissoni a 2' dal termine, finisce 2-1.

A GONFIE VELE

L84 Torino e Sporting Sala Consilina in grande spolvero. Debutto da urlo per lo spagnolo Rios: i verdeneri surclassano il Came Treviso con un eloquente 7-0 all’intervallo, prima di chiudere 9-1. I Draghi di Conde si aggiudicano il primo derby della loro storia contro il rabberciato Napoli: l’ex Arillo ne fa due (verrà espulso) nel 5-1 agli azzurri di Angelini. Bene anche Ecocity Genzano e Feldi Eboli. Al PalaCesaroni i castellani doppiano 4-2 il Saviatesta Mantova, la Feldi va sotto a Campo Ligure, ma Calderolli (tripletta) sale in cattedra e ribalta tutto, nella ripresa non c’è storia, le Volpi s’impongono 6-1 sul CDM.

ALTRO DERBY

La Serie A continua con la sfida tutta laziale tra Active Network e Fortitudo Pomezia dell’ex Ceppi, sempre in diretta sul canale YouTube della Divisione. Sky Match a Mola tra Global Work Caputso e Covei Meta Catania, contestualmente fruibile anche sul canale Youtube della Divisione.