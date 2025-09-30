Gol e spettacolo nei cinque anticipi che aprono la 42esima edizione della Serie A. Il primo colpo l’ha battuto la Roma 1927, che al PalaOlgiata supera una diretta concorrente per la Final Eight battendo meritatamente il Pirossigeno Cosenza. Decisivi Cutrupi e Ricardinho (su tiro libero), tardiva la replica rossoblù con Bissoni a 2' dal termine, finisce 2-1.
A GONFIE VELE
L84 Torino e Sporting Sala Consilina in grande spolvero. Debutto da urlo per lo spagnolo Rios: i verdeneri surclassano il Came Treviso con un eloquente 7-0 all’intervallo, prima di chiudere 9-1. I Draghi di Conde si aggiudicano il primo derby della loro storia contro il rabberciato Napoli: l’ex Arillo ne fa due (verrà espulso) nel 5-1 agli azzurri di Angelini. Bene anche Ecocity Genzano e Feldi Eboli. Al PalaCesaroni i castellani doppiano 4-2 il Saviatesta Mantova, la Feldi va sotto a Campo Ligure, ma Calderolli (tripletta) sale in cattedra e ribalta tutto, nella ripresa non c’è storia, le Volpi s’impongono 6-1 sul CDM.
ALTRO DERBY
La Serie A continua con la sfida tutta laziale tra Active Network e Fortitudo Pomezia dell’ex Ceppi, sempre in diretta sul canale YouTube della Divisione. Sky Match a Mola tra Global Work Caputso e Covei Meta Catania, contestualmente fruibile anche sul canale Youtube della Divisione.