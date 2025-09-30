Serie A KINTO, l'Active Network esce fuori nella: è un derby trionfale, resa Fortitudo Pomezia

Roma 1927, L84 Torino, Sporting Sala Consilina. Feldi Eboli ed Ecocity Genzano, la sesta squadra a bagnare l’esordio nella 42esima giornata con un successo, è l’Active Network di Massimiliano Monsignori. Al PalaSport di Orte il derby laziale contro la Fortitudo Pomezia di David Ceppi, dura un tempo, terminato sull’1-1. È nella ripresa che i viterbesi fanno la differenza: Curri, Degan e doppio Cesaroni firmano lo strappo decisivo.
POSTICIPO IN TV E IN STREAMING
La prima giornata della Serie A si chiuderà domenica sera a Mola di Bari, dove andrà in scena lo Sky match tra il Global Work Capurso e i bi-campioni d’Italia del Covei Meta Catania, match fruibile anche sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5. Risultati: Roma 1927-Pirossigeno Cosenza 2-1, CDM Futsal-Feldi Eboli 1-6, Ecocity Genzano-Saviatesta Mantova 4-2, L84 Torino-Came Treviso 9-1, Sporting Sala Consilina-Napoli Futsal 5-1, Active Network-Fortitudo Pomezia 5-1, Global Work Capurso-Covei Meta Catania (domenica, ore 20.45, diretta Sky Sport e canale Youtube della Divisione Calcio a 5).