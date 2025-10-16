Corriere dello Sport.it
Serie A KINTO, Napoli: quel grosso Grasso ribaltone nello Sky Match di Genzano

Serie A KINTO, Napoli: quel grosso Grasso ribaltone nello Sky Match di Genzano

Sotto 2-0 a 3' dal termine, la squadra di Ciccio Angelini ribalta l'Ecocity 3-2 con una tripletta dell'argentino. In testa ci sono Feldi Eboli e Meta Catania.
1 min

Non poteva finire che col botto il turno infrasettimanale di Serie A KINTO che ha visto restare a punteggio pieno Covei Meta Catania e Feldi Eboli, con la L84 in scia. Il doppio amarcord tra Fulvio Colini e Ciccio Angelini viene vinto da quest’ultimo al termine di tante partite in una e di un finale a dir poco sorprendente tra Ecocity Genzano e Napoli.

TUTTO E IL SUO ESATTO CONTRARIO

I padroni di casa si fanno preferire nel primo tempo, complice un sontuoso Micheletto sono dominanti all’interno di spicchi di frazione. È proprio Micheletto ad approfittare di uno svarione di Varela per stappare un incontro bloccato. Finisce 1-0 un primo tempo di chiara marca genzanese. La squadra di Colini trova anche il raddoppio nella ripresa: stavolta Micheletto fornisce l’assist bacio che De Oliveira trasforma in gol appoggiando in rete da due passi. Il Napoli è alle corde, pur accendendosi a intermittenza. l'Ecocity Genzano abbassa la guardia e succede l'imponderabile. A 3’ dalla fine Ciccio Angelini opta per il 5vs4, mai mossa più azzeccata. Grasso segna subito, si ripete poco dopo e a 27” dal suono della sirena trova addirittura il definitivo 3-2, su assist di Guilhermao. Così gli azzurri trovano il secondo successo di fila, doppio stop invece per l’Ecocity.

