Serie A KINTO indecifrabile: la L84 cade in casa col Sala Consilina. Il Mantova non si ferma più

AVANTI CON I PROSSIMI INCONTRI

La Serie A KINTO prosegue con tre incontri al sabato: si comincia con Came Treviso-Global Work Capurso, per i trevigiani è arrivato il momento di sbloccarsi, pugliesi col morale a mille per lo storico successo contro la Fortitudo Pomezia, il primo in Serie A. Proprio i pometini confidano in un PalaLavinium inviolato da più di un anno, Ecocity Genzano permettendo: è un derby sentissimo. Saturday Night al PalaVesuvio: Napoli Futsal e CDM stanno vivendo momenti completamente differenti, ma attenzione alle trappole, già scattate in questo scorcio di regular season. Domenica si chiude con lo Sky Match di Eboli tra Feldi e Pirossigeno Cosenza.