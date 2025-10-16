Serie A KINTO indecifrabile: la L84 cade in casa col Sala Consilina. Il Mantova non si ferma più
Doppio anticipo, doppia sorpresa. La L84 Torino, sempre vincente finora in regular season perde in un colpo solo l’imbattibilità stagionale e pure quella interna, sorpresa 3-2 da uno Sporting Sala Consilina da copertina. Successo di misura anche nell’altro Friday Night, dove il Saviatesta Mantova continua a stupire: batte 4-3 il Sandro Abate Avellino infilando un super tris.
AVANTI CON I PROSSIMI INCONTRI
La Serie A KINTO prosegue con tre incontri al sabato: si comincia con Came Treviso-Global Work Capurso, per i trevigiani è arrivato il momento di sbloccarsi, pugliesi col morale a mille per lo storico successo contro la Fortitudo Pomezia, il primo in Serie A. Proprio i pometini confidano in un PalaLavinium inviolato da più di un anno, Ecocity Genzano permettendo: è un derby sentissimo. Saturday Night al PalaVesuvio: Napoli Futsal e CDM stanno vivendo momenti completamente differenti, ma attenzione alle trappole, già scattate in questo scorcio di regular season. Domenica si chiude con lo Sky Match di Eboli tra Feldi e Pirossigeno Cosenza.