Serie A KINTO, solo un pari per il Napoli Futsal. Ecocity Genzano, un derby trionfale

I tre incontri della quarta giornata di regular season consegnano alle cronache un successo e due pareggi, lasciando immutata la situazione in vetta alla vigilia dei due posticipi che chiuderanno il quarto turno. Sala Consilina e Saviatesta Mantova, a segno nel Friday Night, raggiungono momentaneamente Covei Meta Catania e Feldi Eboli, impegnate rispettivamente contro Roma 1927 e Pirossigeno Cosenza (in diretta Sky Sport) nelle due gare domenicali.