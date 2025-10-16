Serie A KINTO, solo un pari per il Napoli Futsal. Ecocity Genzano, un derby trionfale
I tre incontri della quarta giornata di regular season consegnano alle cronache un successo e due pareggi, lasciando immutata la situazione in vetta alla vigilia dei due posticipi che chiuderanno il quarto turno. Sala Consilina e Saviatesta Mantova, a segno nel Friday Night, raggiungono momentaneamente Covei Meta Catania e Feldi Eboli, impegnate rispettivamente contro Roma 1927 e Pirossigeno Cosenza (in diretta Sky Sport) nelle due gare domenicali.
ANDAMENTO LENTO
Il Napoli impatta 1-1 con la CDM Futsal - al primo punto in campionato - e non riesce ad agganciare il gruppone di capolista: il risultato di Cercola si decide nel primo tempo, con Guilhermão che risponde al vantaggio firmato Caputo. L'unico acuto di giornata porta la firma dell'Ecocity Genzano, che sbanca Pomezia con tanto di clean sheet: De Oliveira (doppietta), Nem e Tonidandel firmano il 4-0 della squadra di Colini sulla Fortitudo. L'altro segno X, invece, matura al PalaCicogna: la Came Treviso viene raggiunta sul 4-4 dalla Global Work Capurso, al secondo risultato utile consecutivo.