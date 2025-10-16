La Feldi parte in quarta: "Sintonia, fame e voglia: così si ottengono i risultati"

Già nella passata stagione aveva stupito tutti: super competitiva in regular season e vincente in Coppa Italia contro ogni pronostico. Ha cambiato questa estate, eppure la Feldi Eboli ha iniziato la stagione da big: quattro successi in altrettanti incontri , sei considerando le due sfide vinte in Coppa Divisione. Miglior attacco e miglior difesa del campionato . Capolista a punteggio pieno e unica imbattuta della Serie A KINTO .

NESSUNO COME LA FELDI

"Nonostante una preparazione dove non siamo mai stati tutti al completo per diversi motivi, il nuovo gruppo è riuscito subito a trova la giusta sintonia perché siamo mossi dalla stessa fame e voglia di ottenere risultati importanti”. Carlos Dalcin (mvp nell'ultimo turno contro Cosenza) spiega così il percorso netto di una Feldi Eboli che sfrutta la sosta per le nazionali per alzare ulteriormente l’asticella. “Abbiamo affrontato quattro gare difficili per motivi diversi - spiega il portiere della Nazionale - ma siamo riusciti sempre a trovare la chiave giusta per portare a casa i tre punti. Questo mi dà grande fiducia e la pausa ci farà bene”. La bravura della dirigenza rossoblù è stata quella di aver costruito ancora una volta un roster competitivo azzeccando la strategia, quella di Figu Antonelli la giusta amalgama tra le new entry - vedi Gui, leggasi Kenji, subito performanti in questo scorcio di regular season - e lo zoccolo duro di chi da tre stagioni a questa parte continua ad alzare trofei. Per tutto il resto ci sono loro: da Calderolli a Venancio, passando per la garanzia Selucio e la territorialità di Caponigro. E poi ovviamente c’è Dalcin, uno degli eroi di Almaty che hanno permesso all’Italfutsal di Samperi di staccare il pass per i prossimi Europei. “È stato un orgoglio immenso essere protagonista con questa maglia e centrare la qualificazione agli Europei, un'emozione indescrivibile che porterò sempre con me”.

COSÌ DOPO LA SOSTA

Questa la quinta giornata della Serie A KINTO al rientro dopo la sosta: Roma 1927-Napoli, CDM-Fortitudo Pomezia, Ecocity Genzano-Came Treviso, Global Work Capurso-L84 Torino, Pirossigeno Cosenza-Saviatesta Mantova, Sandro Abate-Covei Meta Catania, Sporting Sala Consilina-Active Network. Classifica: Feldi Eboli 12, Sporting Sala Consilina, Covei Meta Catania e Saviatesta Mantova 9, Napoli 7, L84 Torino-Ecocity Genzano, Active Network e Roma 1927 6, Global Work Capurso 4, Sandro Abate e Fortitudo Pomezia 3, CDM e Came Treviso 1, Pirossigeno Cosenza 0.