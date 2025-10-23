Entusiasmo Benevento, obiettivo Serie A. "Abbiamo intrapreso la strada giusta"

QUESTIONE DI ATTEGGIAMENTO

“Sono assolutamente soddisfatto del nostro avvio di stagione. Per i risultati, ma anche per come la squadra si sta esprimendo e, soprattutto, per l’atteggiamento che ha mostrato nei primi quattro match della stagione”. Così Fausto Scarpitti spiega quel percorso netto che ha portato il Benevento a dettare il passo nel girone B, senza lasciarsi trasportare in toto dagli entusiasmi. “È presto per esprimermi sui valori in campo in questo girone - continua Scarpitti - ma è evidente che le gare che abbiamo disputato sinora sono state tutte intense e combattute. Sto guardando anche altre gare e vedo un certo equilibrio che mi fa pensare che non ci sono squadre materasso. Come sempre accade, poi, nel girone B, il fattore campo pesa molto e quindi soprattutto lontano dal Pala Tedeschi ogni gara avrà una storia a sé”.

IN DIRETTA SU VIVO AZZURRO

Al Pala Tedeschi, per la quinta giornata di campionato, arriva l’Italpol, una sfida che inaugura un ulteriore upgrade per la Serie A2 Élite di futsal, da quest’anno tutta in streaming sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5, ma che da questa settimana in poi vedrà una partita del campionato in esclusiva su Vivo Azzurro. Scarpitti va a caccia della cinquina vincente, con il suo nuovo gruppo, costruito in maniera diversa rispetto alla passata stagione, ma già performante. “In effetti il nostro è un gruppo totalmente rinnovato con sole due conferme rispetto allo scorso anno e una decina di volti nuovi - spiega l’allenatore giallorosso - ci vorrà del tempo, credo per arrivare alla migliore versione del Benevento 5, ma come testimoniano i risultati, grazie alla disponibilità dei giocatori e il lavoro importante fatto da società e staff tecnico per mettere tutti nelle migliori condizioni di esprimersi, stiamo un po’ bruciando le tappe in questo senso. Penso abbiamo intrapreso la strada giusta, ma dobbiamo comprendere che in questo girone nessuno ci regalerà alcunché e che dovremo sempre giocare al massimo perché tutte le avversarie contro di noi raddoppieranno le proprie forze. Italpol? Sta pagando un avvio un po’ complicato, nell’ultimo incontro ha ritrovato la vittoria e dunque verrà a Benevento con entusiasmo per provare a dare continuità ai risultati. Noi vivremo questa gara come la più importante che ci possa capitare e daremo il massimo per mettere in cassaforte altri tre punti. Guardiamo solo a noi stessi, lavorando ogni settimana con in testa solo la partita che ci attende”.