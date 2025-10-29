Serie A KINTO, la Feldi Eboli riposa: tripla opportunità per agganciare la vetta
Un rientro col botto. La quinta giornata della Serie A KINTO offre tantissimi spunti. In primis si gioca tutta in contemporanea, un Friday Night con sette incontri. Inoltre c’è la possibilità di prendere punti alla Feldi Eboli, capolista a punteggio pieno nonché unica imbattuta, ma che riposa. In tre addirittura possono agganciarla: Meta Catania, Sporting Sala Consilina e la rivelazione Saviatesta Mantova. I bi-campioni d’Italia possono sfruttare PalaCatania (inversione di campo) ma devono riscattarsi contro un rivale scomodo, la mina vagante Sandro Abate, che ha sfruttato la sosta per prendere Ducci dalla Roma 1927, visto l’infortunio occorso a Lo Conte. In casa anche lo Sporting Sala Consilina, col vento in poppa grazie ai sei punti conquistati nelle ultime due uscite prima della sosta, che hanno archiviato lo scivolone di Pomezia; occhio però all’Active Network, in salute e con due successi alle spalle. Del terzetto che può agganciare la Feldi, l’unica in trasferta è il Saviatesta Mantova: tre successi di fila prima della sosta per i virgiliani, ma al PalaPirossigeno c'è un Cosenza col dente avvelenato, unica squadra ad averle perse tutte.
Il Derby del Sud
Al PalaOlgiata un importante scontro diretto in ottica Final Eight: Roma 1927 e Napoli Futsal vanno a caccia di continuità di rendimento e di risultati. Sky La L84 cerca riscatto, Global Work Capurso permettendo, l’Ecocity Genzano prenota il bis ma niente sorprese con un Came Treviso in difficoltà. Last but not least CDM-Fortitudo Pomezia, due squadre e un imperativo categorico: vincere! Tutte le gare della quinta giornata in diretta streaming sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5, ad eccezione di CDM-Pomezia, disponibile anche su Sky Sport.