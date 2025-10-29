Serie A KINTO, la Feldi Eboli riposa: tripla opportunità per agganciare la vetta

Un rientro col botto. La quinta giornata della Serie A KINTO offre tantissimi spunti. In primis si gioca tutta in contemporanea, un Friday Night con sette incontri. Inoltre c’è la possibilità di prendere punti alla Feldi Eboli, capolista a punteggio pieno nonché unica imbattuta, ma che riposa. In tre addirittura possono agganciarla: Meta Catania, Sporting Sala Consilina e la rivelazione Saviatesta Mantova. I bi-campioni d’Italia possono sfruttare PalaCatania (inversione di campo) ma devono riscattarsi contro un rivale scomodo, la mina vagante Sandro Abate, che ha sfruttato la sosta per prendere Ducci dalla Roma 1927, visto l’infortunio occorso a Lo Conte. In casa anche lo Sporting Sala Consilina, col vento in poppa grazie ai sei punti conquistati nelle ultime due uscite prima della sosta, che hanno archiviato lo scivolone di Pomezia; occhio però all’Active Network, in salute e con due successi alle spalle. Del terzetto che può agganciare la Feldi, l’unica in trasferta è il Saviatesta Mantova: tre successi di fila prima della sosta per i virgiliani, ma al PalaPirossigeno c'è un Cosenza col dente avvelenato, unica squadra ad averle perse tutte.