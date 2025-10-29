Serie A KINTO, Feldi Eboli in testa senza giocare. Alla Roma 1927 il Derby del Sud

Un turno pro Feldi Eboli . Strano a dirsi, ma è così. Senza giocare, la capolista della Serie A KINTO rimane lì dopo cinque giornate, senza che nessuno riesca ad agganciarla. Covei Meta Catania Bricocity e Sporting Sala Consilina assaporano soltanto i tre punti tra le mura amiche: i bi-campioni d’Italia (inversione di campo) vengono ripresi a 4” dal termine Preà, autore del pazzesco 6-6, Arillo e Vidal illudono i Draghi prima che la rete di Cesaroni a 4’04” dalla fine sancisca un piacevolissimo 3-3. Neanche il Saviatesta Mantova sfrutta l’occasione di salire lassù in compagnia della Feldi: la serie positiva di tre successi di fila dei virgiliani di Milella si ferma al PalaPirossigeno, dove il Cosenza si sblocca con un convincente 5-2.

L84 TORINO, RISCATTO IMMEDIATO

Negli altri incontri, la L84 Torino si riscatta subito e trascinata da Vander Salas, Liberti e Braga sbanca Mola, imponendosi 7-3 sul Capurso. Alla Roma 1927 lo snodo Final Eight con un Napoli che sblocca la gara con Guilhermao, prima di essere ribaltato da Miquel e sbattere sui pali. La sorpresa di giornata arriva dal PalaCesaroni, dove l’Ecocity Genzano crolla sotto i colpi di un Came Treviso al primo successo stagionale: finisce con un clamoroso 1-6! Sky Match senza vincitori né vinti: CDM e Fortitudo Pomezia è 1-1.

