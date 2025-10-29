Catania abbraccia la Champions. "Giochiamo in casa, passiamo il turno"

La gioia di esserci

“Il Main Round a Catania è una grande vetrina europea dove ospiteremo anche il presidente della Federazione di calcio a 5 tedesca e questo fa capire come nessuno ci sta a perdere”. Enrico Musumeci si mette l’abito da gala, sa che il suo Catania parte con i favori del pronostico consapevole che con l’affetto del suo pubblico ha il sesto uomo in campo, ma guai a sottovalutare Weilimdorf, AEK Atene e Akaa. “Si tratta di una formazione tedesca, una greca e una finlandese molto forti e conosciute nel panorama europeo – sottolinea il Presidente degli etnei - la squadra finlandese dell'Akaa che incontreremo nell'ultima giornata ha il ranking più elevato in quanto campione di Finlandia e partecipa alla Champions League da tante stagioni. Ci sono tutti gli ingredienti per un grande spettacolo, persino la storia del confronto con AEK Atene che sappiamo tutti di quale società stiamo parlando conoscendo il calcio a 11; per di più ha investito molto. Sarà un girone molto più complicato rispetto allo scorso anno".

Bisogna vincere il girone

Il Catania è inserito nel gruppo 5 del Path B dove, a differenza del Path A dove passano le prime tre di ciascun girone, bisogna vincere per forza il raggruppamento per continuare l’avventura europea. "Finalmente torna questa affascinate competizione e noi vogliamo essere una protagonista”. Melo Musumeci, tornato a disposizione dopo l’infortunio, giusto in tempo per la Champions, carica i suoi: “Sappiamo che la strada è lunga e difficile perché incontriamo le migliori squadre d'Europa - sottolinea - ma abbiamo la possibilità di giocare di fronte alla nostra gente. Veniamo dall'esperienza dell'anno scorso che ci ha aiutato a crescere e capire il livello delle gare. Adesso parola al campo, vogliamo fare di tutto per passare il girone”.

Tutto in diretta streaming su Vivo Azzurro

Debutto mercoledì 29 ottobre alle ore 20.30 con i tedeschi del Weilimdorf, il giorno dopo alla stessa ora c’è il confronto con i greci dell’AEK Atene, venerdì classica giornata di riposo, sabato la terza e decisiva sfida (sempre alle 20.30) con i finlandesi dell’Akaa. “Abbiamo un girone difficile e dove tutte possono qualificarsi”. Questo il monito di Juanra: “Un girone di ferro, formazioni con armi molto affilate e tutti con grande blasone per aver vinto i rispettivi campionati - continua l’allenatore spagnolo del Catania - la qualità migliore per passare il turno sarà il lavoro e l'applicazione e speriamo che anche le motivazioni Champions siano la molla giusta. Giochiamo in casa nostra e questo sarà importante e partire bene con gara 1 è un tassello determinante per proseguire l'ambizione della qualificazione". Di seguito il programma del gruppo 5, tutte le partite del girone siciliano in diretta streaming e in esclusiva su Vivo Azzurro:

Mercoledì 29 ottobre

Akaa-AEK Atene ore 17

Weilimdorf-Catania ore 20.30

Giovedì 30 ottobre

Weilimdorf-Akaa ore 17

Catania-AEK Atene ore 20.30

Sabato 1 novembre

AEK Atene-Weilimdorf ore 17

Catania-Akaa ore 20.30