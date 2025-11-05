Serie A KINTO, anticipi: la Feldi soffre ma passa a Mantova. Napoli Futsal, il derby è tuo

La Feldi Eboli ricomincia da dove aveva terminato prima della sosta. Ma la quinta vittoria in altrettanti incontri da parte delle Volpi di Antonelli, tutto è stata fuorché una passerella. La capolista a punteggio pieno della Serie A KINTO, nonché unica imbattuta, è costretta a rincorrere un ottimo Saviatesta Mantova per oltre un tempo. Solo a 3’40” dal termine, sul 4-4, il tap in di Kenji segna il punto di svolta di un incontro tanto pirotecnico quanto equilibrato, Milella va all-in con il 5vs4 ma non serve, le Volpi di Antonelli scappano via e chiudono 7-4.