Serie A KINTO, anticipi: la Feldi soffre ma passa a Mantova. Napoli Futsal, il derby è tuo
La Feldi Eboli ricomincia da dove aveva terminato prima della sosta. Ma la quinta vittoria in altrettanti incontri da parte delle Volpi di Antonelli, tutto è stata fuorché una passerella. La capolista a punteggio pieno della Serie A KINTO, nonché unica imbattuta, è costretta a rincorrere un ottimo Saviatesta Mantova per oltre un tempo. Solo a 3’40” dal termine, sul 4-4, il tap in di Kenji segna il punto di svolta di un incontro tanto pirotecnico quanto equilibrato, Milella va all-in con il 5vs4 ma non serve, le Volpi di Antonelli scappano via e chiudono 7-4.
TRIONFA IL FATTORE CASA
Negli altri anticipi della sesta giornata della Serie A KINTO, doppio successo casalingo: grazie a un gol in apertura di Braga, la L84 Torino ha la meglio sull’Ecocity Genzano e resta in scia della capolista. Derby campano al Napoli Futsal: Guilhermao (doppietta) il grimaldello che apre la difesa di un Sandro Abate, i Lupi irpini reggono un tempo prima di inchinarsi a Nando Perugino e un ottimo Jurlina, finisce 5-1. I tre punti ottenuti nello Sky Match portano gli azzurri di Ciccio Angelini momentaneamente al terzo posto, insieme allo Sporting Sala Consilina (che riposa in questo turno) e al Covei Meta Catania, impegnato martedì nel posticipo casalingo con il Pirossigeno Cosenza. Sabato altre tre gare: si comincia con Active Network-Global Work Capurso, a seguire Came Treviso-CDM Futsal, quindi Fortitudo Pomezia-Roma 1927. Tutto in diretta streaming sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5.