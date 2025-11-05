Serie A KINTO, Roma 1927, derby amaro a Pomezia. L'Active Viterbo doppia Capurso
A Pomezia non si passa. Dopo i due roboanti successi contro le finaliste scudetto della passata stagione, Meta (a Catania) e Napoli Futsal, la Roma 1927 cade nel derby contro un'ottima Fortitudo. Una magia di Bueno apre la sfida del PalaLavinium, a inizio ripresa il pari di Avellino, quando ci si avvia all’1-1, a 20” dal suono della sirena, Raubo usa la testa per decidere la sfida tutta laziale.
COLPO GROSSO
Negli altri due incontri della sesta giornata di Serie A KINTO, l’Active Network Viterbo conferma l’ottimo inizio di regular season doppiando a Orte il Global Work Capurso: triplo Pina e 6-3, agganciate in classifica Sporting Sala Consilina, Napoli Futsal e quel Covei Meta Catania Bricocity che martedì riceverà il Pirossigeno Cosenza. Colpo grosso CDM, che si sblocca nella partita più importante della stagione: i liguri di de Jesus sbancano il PalaCicogna ribaltando 2-1 il Came Treviso grazie alle reti di Ortisi e Da Silva. Il primo successo stagionale è pesantissimo in ottica salvezza.