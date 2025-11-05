Serie A KINTO, Roma 1927, derby amaro a Pomezia. L'Active Viterbo doppia Capurso  

COLPO GROSSO

Negli altri due incontri della sesta giornata di Serie A KINTO, l’Active Network Viterbo conferma l’ottimo inizio di regular season doppiando a Orte il Global Work Capurso: triplo Pina e 6-3, agganciate in classifica Sporting Sala Consilina, Napoli Futsal e quel Covei Meta Catania Bricocity che martedì riceverà il Pirossigeno Cosenza. Colpo grosso CDM, che si sblocca nella partita più importante della stagione: i liguri di de Jesus sbancano il PalaCicogna ribaltando 2-1 il Came Treviso grazie alle reti di Ortisi e Da Silva. Il primo successo stagionale è pesantissimo in ottica salvezza.