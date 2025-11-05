Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
Serie A KINTO, Covei Meta Catania di rabbia agonistica: travolto Cosenza nel posticipo  

I bi-campioni d'Italia mettono da parte la beffarda eliminazione di Champions League, imponendosi 5-0 e salendo al secondo posto.
1 min

La delusione massima per l’eliminazione dalla Champions (per un cartellino) resterà una macchia indelebile nella stagione della Covei Meta Catania Bricocity, ma i bi-campioni d’Italia trasformano l’amarezza in rabbia agonistica nel posticipo che chiude la sesta giornata della Serie A KINTO.

UN MATCH SENZA STORIA

Al PalaCatania non c’è storia contro il Pirossigeno Cosenza. La squadra di Juanra realizza tre gol in nemmeno metà frazione, nel giro di 2’53” con Podda, Silvestri e Melo Musumeci. Il poker lo griffa il solito Pulvirenti prima del duplice fischio. Nella ripresa neanche il 5vs4 di Paniccia cambia l'inerzia dell'incontro, ci pensa Sacon a rimpinguare il bottino: finisce 5-0. In classifica la Covei Meta Catania Bricocity sale al secondo posto, a due lunghezze dalla capolista a punteggio pieno Feldi Eboli (con 5 gare), i Lupi di Paniccia sempre ultimi a 3 punti.

