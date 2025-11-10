Serie A KINTO, Meta Catania-Feldi Eboli e incroci pericolosi: settima giornata da urlo

Lo scontro al vertice del PalaCatania (inversione di campo) catalizza una settima giornata di Serie A KINTO, spalmata su due giorni: 5 anticipi e due sfide imperdibili al sabato. Covei Meta Catania e Feldi Eboli sono reduci entrambi da successi convincenti: di forza una, di sofferenza l’altra, lo spettacolo è assicurato. Ma non è l’unico, la classifica è corta (le prime otto nello spazio di sei punti), a praticamente metà girone di andata, un pensierino alla qualificazione in Final Eight va fatto per forza. In tal senso il derby tra Ecocity Genzano e Active Network acquisisce ancora più importanza: entrambe hanno passato il turno in Coppa Divisione in settimana, anche se i castellani di Fulvio Colini sono costretti a vincere, visto lo stentato inizio.