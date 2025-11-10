Serie A KINTO, Meta Catania-Feldi Eboli e incroci pericolosi: settima giornata da urlo
Lo scontro al vertice del PalaCatania (inversione di campo) catalizza una settima giornata di Serie A KINTO, spalmata su due giorni: 5 anticipi e due sfide imperdibili al sabato. Covei Meta Catania e Feldi Eboli sono reduci entrambi da successi convincenti: di forza una, di sofferenza l’altra, lo spettacolo è assicurato. Ma non è l’unico, la classifica è corta (le prime otto nello spazio di sei punti), a praticamente metà girone di andata, un pensierino alla qualificazione in Final Eight va fatto per forza. In tal senso il derby tra Ecocity Genzano e Active Network acquisisce ancora più importanza: entrambe hanno passato il turno in Coppa Divisione in settimana, anche se i castellani di Fulvio Colini sono costretti a vincere, visto lo stentato inizio.
POMEZIA DI BUZZO BUONO AD AVELLINO
Negli altri incontri, L84 Torino favorita sul campo di un CDM che si è appena sbloccata e va a caccia di continuità, torna in campo lo Sporting Sala Consilina con l’obiettivo di restare lassù, nei quartieri nobili della classifica, Global Work Capurso permettendo. Il trionfale derby del PalaVesuvio ha rinfrancato il Napoli Futsal, di scena sul campo di un balbettante Pirossigeno Cosenza per scendere da quell’altalena dei risultati contrastanti che ha caratterizzato l’alba dell’esperienza di Ciccio Angelini sulle rive del Golfo. Roma 1927 e Came Treviso incrociano i propri destini con la parola riscatto in comune. Pomezia di buzzo buono ad Avellino dopo il successo proprio contro i giallorossi, ma col Sandro Abate non si può mai dormire sonni tranquilli. Tutte le gare della settima giornata in diretta streaming sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5, CDM Futsal-L84 Torino lo Sky Match.