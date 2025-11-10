Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 10 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Serie A KINTO, anticipi: il Sala Consilina torna e vince. Roma 1927, Genzano e Sandro Abate si riscattano

Serie A KINTO, anticipi: il Sala Consilina torna e vince. Roma 1927, Genzano e Sandro Abate si riscattano

Pazzo pari a Rende tra Cosenza e Napoli: azzurri avanti 4-1 ma ripresi dalla Pirossigeno, che nel finale sfiora anche il sorpasso. Trionfa il fattore campo
2 min
Futsal Calcio a 5

Fattore campo e riscatti caratterizzano i cinque Friday Night che aprono la settima giornata della Serie A KINTO. Fattore campo, più o meno, rispettato: in trasferta s’impone solo il “rientrante” Sporting Sala Consilina. Italo Aurelio Rossetti Vidal e Baroni griffano il 3-1 a Mola di Bari contro il Global Work Capurso. Che vale il momentaneo secondo posto per i Draghi di Conde, a pari merito con quel Covei Meta Catania Bricocity impegnato sabato nello scontro al vertice contro la capolista a punteggio pieno Feldi Eboli.

UN, DUE, TRE.. RISCATTO

Si riscattano in tre. La Roma 1927 soffre e va due volte sotto in casa contro il Came Treviso. Ci pensa Rodolfo Fortino (doppietta) a caricarsi sulle spalle i giallorossi, ok alla fine 4-2. Torna al successo anche l’Ecocity Genzano della premiata ditta Nem-Mohabz, decisivi nel 5-1 del PalaCesaroni contro l’Active Network. Riassapora i tre punti pure il Sandro Abate: Victor Mello (doppietta) il castigatore della Fortitudo Pomezia, sconfitta 3-1. Dulcis in fundo la pazzesca sfida del PalaPirossigeno di Rende: il Napoli sembra avere vita facile e con un super Fabio Cecilio (hat trick) vola 4-1 a metà ripresa. Da qui in poi inizia un’altra partita, che vede i Lupi di Paniccia rimontare con Trentin e doppio Marcelinho. Finale palpitante, convulso e nervoso: gli azzurri vogliono vincere ma rischiano con il 5vs4, Cosenza si difende benissimo e sfiora a più riprese la rete del clamoroso sorpasso: alla fine termina 4-4, un punto per uno che non piace a nessuno. Due le restanti gare della settima giornata di regular season. Occhi puntati sul PalaCatania (inversione di campo) per lo scontro al vertice Meta-Feldi, Sky Match a Campo Ligure tra CDM e L84 Torino. Tutto in diretta streaming sul portale Youtube della Divisione Calcio a 5.

Tutte le news di Futsal
