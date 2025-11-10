Serie A KINTO, Meta Catania pigliatutto: vince lo scontro al vertice e si prende la vetta
La Serie A KINTO ha una nuova capolista. Seppur con una gara in più, ora lassù c’è la Covei Meta Catania Bricocity. I bi-campioni d’Italia sfruttano l’inversione di campo, battono 4-3 la Feldi Eboli fin qui sempre vincente in campionato e contro la quale Juanra aveva sempre perso il confronto diretto con Antonelli, al termine di un (big) match sempre comandato dal punto di vista del risultato.
A DEBITA DISTANZA
Al PalaCatania il protagonista è Bocao, autore di una doppietta nei primi dieci minuti. Che permette ai rossazzurri di menare sempre le danze. Kenji accorcia le distanze, ma Pulvirenti realizza subito il 3-1 col quale si va al riposo. Stesso motivetto nella ripresa: l'ex Venancio accorcia nuovamente le distanze ma una punizione di Bocao deviata da Selucio vale il 4-2. Dalcin riapre ancora il match ma il 4-3 è il risultato definitivo. Primo stop in campionato per le Volpi di Antonelli.
PARI E PATTA
Senza vincitori né vinti, invece, lo Sky Match di Campo Ligure, piacevole ed interessante: la L84 stappa l’incontro, ma Ortisi in 35 secondi lo ribalta con una doppietta, Ton a metà ripresa fa 2-2, botta e risposta da Silva-Braga, è 3-3.