

La Serie A KINTO ha una nuova capolista. Seppur con una gara in più, ora lassù c’è la Covei Meta Catania Bricocity. I bi-campioni d’Italia sfruttano l’inversione di campo, battono 4-3 la Feldi Eboli fin qui sempre vincente in campionato e contro la quale Juanra aveva sempre perso il confronto diretto con Antonelli, al termine di un (big) match sempre comandato dal punto di vista del risultato.