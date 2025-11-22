Serie A KINTO, casa dolce casa: Active Network e Fortitudo Pomezia esultano con il loro pubblico

Solo successi casalinghi, finora, nell'ottava giornata di Serie A KINTO. Dopo le vittorie di Covei Meta Catania, L84 Torino, Sporting Sala Consilina e Napoli Futsal, arrivano quelle di Active Network e Fortitudo Pomezia : entrambe le due laziali si riscattano accantonando, rispettivamente, il galeotto derby di Genzano e la trasferta di Avellino. Due match, comunque in bilico dall’inizio alla fine.

SALAMONE SVENTOLA IL TRICOLORE

A Orte i viterbesi di Monsignori piegano 3-2 un CDM Futsal passato in vantaggio con Baklanov: Pina e Block capovolgono il risultato tra il primo e il secondo tempo, Foti ricalibra il punteggio prima del gol decisivo del “tricolore” Salamone. Successo prezioso per l’Active, ora sesto; si ferma a quattro la striscia positiva dei liguri di De Jesus. La sfida del PalaLavinium si sblocca subito, col botta e risposta Trentin-Raubo. Nella ripresa sono i Lupi calabresi a passare in vantaggio con un autogol di Matteus. Ma la replica pometina è veemente: proprio Matteus, Miguel Angelo e Molitierno firmano il 3-0 (in 5’) che risulta decisivo per la squadra di Ceppi. L’autorete di Miguel Angelo rende infuocati gli ultimi dieci secondi, ma il risultato non cambia: il 4-3 porta la Fortitudo Pomezia in zona Final Eight, Cosenza undicesimo.