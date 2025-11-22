Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 22 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Serie A KINTO, casa dolce casa: Active Network e Fortitudo Pomezia esultano con il loro pubblico

Serie A KINTO, casa dolce casa: Active Network e Fortitudo Pomezia esultano con il loro pubblico

Viterbesi e pometini si riscattano accantonando, rispettivamente, il galeotto derby di Genzano e la trasferta di Avellino
1 min

Solo successi casalinghi, finora, nell'ottava giornata di Serie A KINTO. Dopo le vittorie di Covei Meta Catania, L84 Torino, Sporting Sala Consilina e Napoli Futsal, arrivano quelle di Active Network e Fortitudo Pomezia: entrambe le due laziali si riscattano accantonando, rispettivamente, il galeotto derby di Genzano e la trasferta di Avellino. Due match, comunque in bilico dall’inizio alla fine.

SALAMONE SVENTOLA IL TRICOLORE

A Orte i viterbesi di Monsignori piegano 3-2 un CDM Futsal passato in vantaggio con Baklanov: Pina e Block capovolgono il risultato tra il primo e il secondo tempo, Foti ricalibra il punteggio prima del gol decisivo del “tricolore” Salamone. Successo prezioso per l’Active, ora sesto; si ferma a quattro la striscia positiva dei liguri di De Jesus. La sfida del PalaLavinium si sblocca subito, col botta e risposta Trentin-Raubo. Nella ripresa sono i Lupi calabresi a passare in vantaggio con un autogol di Matteus. Ma la replica pometina è veemente: proprio Matteus, Miguel Angelo e Molitierno firmano il 3-0 (in 5’) che risulta decisivo per la squadra di Ceppi. L’autorete di Miguel Angelo rende infuocati gli ultimi dieci secondi, ma il risultato non cambia: il 4-3 porta la Fortitudo Pomezia in zona Final Eight, Cosenza undicesimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Futsal

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS