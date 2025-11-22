Serie A KINTO, nona giornata: riposa la Meta, occasione Sala Consilina. Sky Match a Eboli

Una giornata incompleta. La prematura scomparsa di Jean Philippe Melillo, vice presidente del Sandro Abate, oltre che il dolore per un vuoto incolmabile, ha come conseguenza il rinvio a data da destinarsi (gara di Under 19 contro la Casertan compresa) della sfida casalinga dei Lupi avellinesi contro la L84 Torino. Così, dal punto di vista sportivo, nella giornata in cui riposa la capolista Meta Catania e tutte le partite si disputano di venerdì, soltanto lo Sporting Sala Consilina ha l’occasione per raggiungere la battistrada rossazzurra in testa alla Serie A KINTO, non prima di aver espugnato Campo Ligure e sconfitto una CDM in salute nonostante l’ultima sconfitta di Viterbo contro l’Active.