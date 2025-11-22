Serie A KINTO, nona giornata: riposa la Meta, occasione Sala Consilina. Sky Match a Eboli
Una giornata incompleta. La prematura scomparsa di Jean Philippe Melillo, vice presidente del Sandro Abate, oltre che il dolore per un vuoto incolmabile, ha come conseguenza il rinvio a data da destinarsi (gara di Under 19 contro la Casertan compresa) della sfida casalinga dei Lupi avellinesi contro la L84 Torino. Così, dal punto di vista sportivo, nella giornata in cui riposa la capolista Meta Catania e tutte le partite si disputano di venerdì, soltanto lo Sporting Sala Consilina ha l’occasione per raggiungere la battistrada rossazzurra in testa alla Serie A KINTO, non prima di aver espugnato Campo Ligure e sconfitto una CDM in salute nonostante l’ultima sconfitta di Viterbo contro l’Active.
BAGARRE FINAL EIGHT
Nona giornata di regular season importante in ottica Final Eight con tanti incroci pericolosi. C’è uno Sky Match dagli stati d’animo differenti: la Feldi Eboli deve dimenticare il galeotto derby perso a Napoli sul fil di sirena, mentre la Fortitudo Pomezia cerca conferme dopo il successo col Pirossigeno Cosenza. C’è un derby laziale interessantissimo tra Roma 1927 e Active Network. L’Ecocity Genzano non può sbagliare in casa contro quel Global Work Capurso a caccia di punti salvezza. Salvezza, una parola che attualmente accomuna Pirossigeno Cosenza e Came Treviso, entrambe appaiate al terzultimo posto e affamate di punti. Tutte le gare della nona giornata in diretta streaming sul canale Youtube della Divisione, Feldi Eboli-Fortitudo Pomezia anche su Sky Sport.