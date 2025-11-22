Serie A KINTO, Sala Consilina: blitz a Campo Ligure e aggancio in vetta
Si è formata una coppia, momentaneamente, in testa alla Serie A KINTO. Lo Sporting Sala Consilina approfitta della sosta forzata del Meta Catania e del rinvio di Sandro Abate-L84, per confermare l’ottimo stato di forma: la squadra di Conde passa a Campo Ligure, batte 9-4 il CDM Futsal, agganciando in testa i bi-campioni d’Italia.
L’Ecocity Genzano non esce dal tunnel della crisi
Negli altri incontri della nona giornata di regular season, torna al successo la Feldi Eboli: le Volpi di Antonelli sconfiggono 5-1 la Fortitudo Pomezia nello Sky Match del PalaSele, rimanendo a un punto dalla vetta. Al terzo posto si conferma il Napoli Futsal, ok ancora di misura (5-4) a Mantova contro il Saviatesta. Bene la Roma C5 1927: la squadra giallorossa batte 3-2 l’Active Network, avvicinandosi sensibilmente alla Final Eight. L’Ecocity Genzano non esce dal tunnel della crisi: la squadra di Colini non va oltre il 4-4 al PalaCesaroni contro il Global Work Capurso e viene agganciata in classifica da un Pirossigeno Cosenza che conquista tre preziosissimi punti battendo 2-1 il Came Treviso.